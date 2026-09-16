Thalía deslumbra en Times Square con un espectacular diseño de Giannina Azar

Thalía se presentó hoy en Times Square, Nueva York, protagonizando un momento lleno de música, orgullo y espectacularidad. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

Thalía se presentó miércoles en Times Square, Nueva York, protagonizando un momento lleno de música, orgullo y espectacularidad.

La artista mexicana deslumbró con un imponente diseño de la destacada diseñadora dominicana Giannina Azar, durante una transmisión en vivo de Despierta América por la cadena Univisión.

Para esta ocasión, Thalía lució un traje tubular trabajado artesanalmente con miles de cristales Swarovski y bordados en forma de estrellas, todo sobre un lienzo de siberlina de seda en tono rosado. El diseño se complementó con una capa de plumas de SEV, de Abigail Silverio.

Transmisión en vivo

El look, marcado por el volumen, el movimiento y el glamour, acompañó la presencia de Thalía en uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York, donde su presencia volvió a destacar la fuerza de la moda, la creatividad y el talento latino.

Thalía compartió con la audiencia un momento especial desde uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

compartió con la audiencia un especial desde uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad. La artista mexicana cautivó con su presencia, energía y estilo, en una aparición que combinó entretenimiento, música y el glamour que caracteriza su trayectoria.

Con más de cuatro décadas en la industria, Giannina Azar se ha consolidado como una de las diseñadoras latinas más solicitadas por celebridades internacionales, entre ellas, Thalía, Jennifer Lopez, Beyoncé, Gwen Stefani, Greeicy, Natti Natasha, Danna Paola, Ally Brooke, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Britney Spears, Maluma, Zuleyka Rivera, Yandel, Belinda, Yuri, entre otras.

Thalía y Giannina Azar mantienen una relación de trabajo constante desde hace varios años, luciendo la cantante en otras ocasiones piezas artesanales de la diseñadora dominicana en algunas de las alfombras y escenarios más importantes del espectáculo internacional.