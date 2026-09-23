Fendi introduce la sensualidad disco en la Semana de la Moda de Milán

Una modelo desfila durante la presentación de la colección de Fendi, como parte de la Semana de la Moda de Milán (colección femenina Primavera/Verano 2027), el 23 de septiembre de 2026. ( AFP/STEFANO RELLANDINI )

Maria Grazia Chiuri presentó el miércoles en Milán una segunda colección para Fendi, sensual y elegante, inspirada en las fiestas de los años setenta y en la estrella italiana Raffaella Carrà.

El vestuario alternaba entre discoteca y boudoir, con vestidos negros, transparentes y vaporosos, pronunciados escotes en V y espaldas desnudas, flecos y boas.

Las modelos desfilaron frente a espejos inspirados en un programa de 1974, en el que Raffaella Carrà bailaba "Prisencolinensinainciusol", canción de Adriano Celentano.

"Partimos de la idea de la intimidad", explicó Chiuri en la red social Instagram. "Raffaella tenía una gran conciencia de su cuerpo y un gran sentido de la moda; eso nos influyó mucho".

Al día siguiente de la colección de Prada íntegramente compuesta de faldas y de los looks también de discoteca en Diesel, los hombres de Fendi volvieron a sacar sus túnicas, llevadas sobre vaqueros, y las mujeres, sus gorros de lentejuelas y sus pieles, símbolos de la marca del grupo LVMH.

Decenas de manifestantes protestaron contra el uso de pieles de animales en la industria de la moda, frente a la sala de Fendi durante el desfile al que asistieron celebridades como Monica Bellucci o el cantante Bang Chan, del grupo surcoreano Stray Kids.

A pocos pasos de allí, Antonio Marras hizo desfilar a sus novios en un parque urbano. Chaquetas militares y amplios trajes grises bordados con flores, vestidos nostálgicos de seda o tul, parkas: el modisto aportó, como suele hacerlo, su toque sardo y artesanal a un vestuario urbano.

La colección mixta de primavera/verano 2027 cuenta "el día después de la noche, cuando todavía llevamos nuestra ropa de fiesta y sal marina en la piel", explicó el diseñador en un comunicado.

"Es una belleza que no busca la perfección", que "vive de lo imprevisto".

Modelos

Los modelos de todas las edades de Antonio Marras desfilaron sobre una cancha de baloncesto cubierta de alfombras, frente a su taller milanés, antes de bailar alrededor de la mesa de la boda.

En la casa Jil Sander, en su segundo año como director creativo, Simone Bellotti siguió explorando los fundamentos sobrios y funcionales de la firma.

"El uniforme se vuelve vulnerable. La vulnerabilidad, a su vez, se convierte en el uniforme", comentó la marca en Instagram.

Entre las notas de color, la marca, cuya casa matriz es la misma que la de Diesel, destacó en sus modelos su nuevo bolsito de hombro alargado "Kante".

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