John Galliano presenta su nueva colaboración con Zara: colección Re(form)

La primera parte de la colaboración entre Zara y John Galliano, titulada «Re(form)», reinterpretará piezas de temporadas pasadas de la marca española. ( EFE )

dsLa primera parte de la colaboración entre Zara y John Galliano estará disponible este jueves a las 10:00 horas, bajo el título de 'Re(form)' y supondrá la reinterpretación de piezas de temporadas pasadas de la marca española.

Zara ha anunciado este lunes en sus redes sociales la fecha y hora del lanzamiento de las piezas con un vídeo en blanco y negro con la frase 'Authored by Couturier John Galliano. Built from our Memory, Made for Now. Vol 1' ('Creado por el modisto John Galliano. Construido a partir de nuestra memoria, hecho para el presente. Vol. 1').

Un anuncio que llega un mes después de que Galliano decidiera renunciar a participar en la exposición que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) le iba a dedicar con motivo de la Met Gala de 2027, tras la oposición de líderes judíos y donantes del museo a homenajearlo por comentarios antisemitas y racistas de 2011.

Ahora, Zara respalda al diseñador más allá de las polémicas con un proyecto centrado en deconstruir y transformar piezas de distintas colecciones pasadas de la marca.

Guiadas por un proceso de alta costura y una visión de autor, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de la colaboración.

Una colaboración que recupera el trabajo de Galliano, de 65 años, tras la polémica con el Met, que era la última consecuencia de unas declaraciones de 2011 que ya provocaron su despido de Dior.

Galliano, nacido en Gibraltar y cuyo nombre es Juan Carlos Antonio Galliano, fue condenado en Francia aquel año por un delito relacionado con expresiones antisemitas después de que un tribunal determinara que había proferido insultos contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar de París, en un momento en que parecía bajo la influencia de alguna sustancia.

Esos comentarios fueron grabados en video y divulgados en público, y la polémica provocó su despido como director creativo de Dior, cargo que había ocupado durante 15 años.

Controversia en el Met

Tras el escándalo, Galliano pasó por un proceso de rehabilitación por sus problemas de adicciones. En 2014 regresó a la alta costura como director creativo de Maison Margiela, puesto que ocupó durante una década.

El 1 de agosto de este año el Met anunció que la exposición que inspiraría la Met Gala de 2027 estaría dedicada a la carrera de Galliano y abordaría "los extraordinarios logros creativos" del modisto británico, pero también "la conducta derogatoria que alteró fundamentalmente su carrera" y reputación en 2011.

Las críticas por parte de la comunidad judía no se hicieron esperar y la polémica fue subiendo de nivel con declaraciones como la del galerista Arne Glimcher, quien amenazó con retirar al museo de su testamento, o de Elisha Wiesel, presidente de la Fundación Elie Wiesel.

Reacciones y renuncia

También se sumaron políticos como la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, que calificó la exposición de "golpe en el estómago" para la comunidad judía de la ciudad.

Eso provocó la renuncia de Galliano, que publicó un comunicado el 31 de agosto en Instagram. "Tras mucha reflexión y conversaciones con el Met y con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se realice en este momento", señaló.

El diseñador reconoció el daño causado por sus palabras en el pasado y dijo que no quería que el debate sobre su figura colocara al Met en una "situación difícil" ni distrajera del trabajo del Instituto del Traje, responsable de la exposición.