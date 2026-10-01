Galliano asegura que el proyecto con Zara le devolvió "la espontaneidad y la energía"

El diseñador británico John Galliano en una foto de archivo. ( AFP/FRANÇOIS GUILLOT )

Tras el fiasco de la cancelación de la exposición dedicada a su carrera en el Museo Metropolitano de Nueva York (Met), John Galliano presenta a partir de este jueves Re{form}, su proyecto junto a Zara, con el que asegura que ha recuperado "la espontaneidad y la energía".

"¡Es John antes que Galliano! Todos los creadores al principio de sus carreras deconstruyen las prendas para aprender cómo están construidas, ¿no? Este proyecto me devolvió la espontaneidad y la energía", manifiesta en una entrevista con Le Figaro este miércoles, en vísperas de la presentación en París de la primera parte de la iniciativa.

"Me recordó a mis comienzos, cuando no tenía todos los recursos de los que dispongo hoy", agrega el creador de 65 años.

La colaboración con Zara surgió gracias a su relación de amistad con la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

"Ella se interesa mucho por mi proceso creativo y yo estoy impresionado por la increíble empresa que dirige, fundada por su padre con una visión muy fuerte de la moda y de su accesibilidad. Y además tenemos mucho en común: nuestras raíces españolas (John Galliano nació en Gibraltar) y nuestra pasión por Hemingway", describe.

El proyecto consiste en reinterpretar los archivos de Zara -aunque hay gente que cuestione que la palabra "archivos" se pueda aplicar a la marca española, admite-, de una manera similar, según Galliano, a la que se reescribe en literatura o a cómo versiona una canción un DJ.

"Empezamos a trabajar con mucha antelación antes de que se oficializara esta alianza. Formé un pequeño equipo de jóvenes diseñadores fácilmente identificables como parte de mi equipo", comparte sobre el proceso.

"No habríamos podido tener un taller en el centro de París sin llamar la atención. Quería poder trabajar en paz", completa.

Célebre sobre todo por su etapa en Christian Dior (1996–2011) como director creativo de la sección femenina y de alta costura, donde revolucionó esa casa moda al fusionar el virtuosismo técnico con la teatralidad y la opulencia, Galliano afirma que todavía le gusta la moda, aunque tras su paso por Margiela (2015-2024) necesitaba tiempo para decidir qué hacer.

Y tenía claro que lo que hiciera tenía que "ser divertido", añade.

"La moda debe seguir siendo capaz de provocar una emoción, de crear un recuerdo, de hacer soñar o de perturbar. Pero al mismo tiempo, el público se hace hoy preguntas mucho más directas", razona en la entrevista.

Por eso considera "sano" el cambio, ya que "la moda no tiene más remedio que cuestionarse a sí misma".

"Como demuestra el juego de las sillas musicales entre los diseñadores. Hay toda una nueva generación muy interesante, pero el mundo cambia y la forma en que pensamos la moda también debe cambiar", opina.

Respecto a los precios del sector del lujo y la asequibilidad de la moda, Galliano señala que la accesibilidad del diseño es un asunto que siempre le ha fascinado.

"Hoy en día ya estamos ahí: la generación joven está extraordinariamente informada. Entiende mucho mejor cómo se fabrican los productos, cómo funcionan las marcas y qué se esconde detrás de un precio. Las redes sociales han cambiado por completo su relación con la moda. ¡El periodo que vamos a vivir va a ser apasionante!", reflexiona.

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La entrevista no entra a valorar la polémica del Met, que se produjo después de que la intención de dedicarle una gran exposición retrospectiva en su Costume Institute, junto a la Met Gala, despertara una fuerte indignación entre líderes de la comunidad judía, políticos y donantes de la institución.

Estos consideraban inaceptable homenajear al diseñador por los incidentes e insultos racistas y antisemitas por los que fue condenado en 2011 y ante esa presión y entre amenazas de retirada de donaciones, el Met y el propio Galliano decidieron cancelar definitivamente el proyecto.

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