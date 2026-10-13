La Semana de la Moda en Miami presenta su programa de desfiles y actividades

Fotografía cedida por la Semana de la Moda de Miami (MIAFW) que muestra una valla publicitaria en una calle en Miami (EE.UU.). ( EFE/MIAFW )

La Semana de la Moda de Miami (MIAFW) inaugura este martes su décimo aniversario, que se extenderá hasta el 18 de octubre, con un programa que combina desfiles, actividades profesionales, una cumbre sobre innovación y una nueva propuesta de venta al público, según comunicaron los organizadores.

La corporación anunció que este año reunirá a diseñadores internacionales, talento latinoamericano y la comunidad creativa de Miami, con presentaciones en distintos puntos de la ciudad, así como en las ciudades aledañas de Coral Gables y Miami Beach.

Fundada en 2017, MIAFW ha buscado funcionar como un puente entre Miami y la industria internacional de la moda, con iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, la tecnología, la educación y el intercambio cultural, reza un comunicado de prensa.

La semana comenzará este martes con una conferencia en la Torre de la Libertad de Miami, con la participación de las autoridades de la ciudad, y cerrará el día inaugural con una gala en Queen Miami Beach, cuya recaudación se destinará al Miami Fashion Institute del Miami-Dade College.

Actividades destacadas

El miércoles 14, se celebrará la MIAFW Summit, una cumbre sobre los retos del sector con líderes de la moda, creativos e innovadores para debatir sobre el futuro del ramo, la tecnología, la sostenibilidad y la innovación digital.

Los desfiles comenzarán el jueves 15 con Jenny Polanco, y proseguirán el viernes con las dominicanas Jacqueline Then y Giannina Azar, y el colombiano Jhoan Sebastian Grey, mientras que el sábado 17 lo harán la mexicana Vero Díaz, y los venezolanos Yenny Bastida y Efraín Mogollón.

La semana de exhibición terminará el domingo 18 con el desfile de la peruana Sitka Semsch en la turística calle de Miracle Miles de Coral Gables.

Experiencia de compra

Como novedad, MIAFW y Stitch Lab organizarán, durante tres días, la primera experiencia de compra de la semana de la moda, un espacio con más de 20 marcas y diseñadores de Latinoamérica y otras regiones, que mostrarán y venderán sus creaciones directamente a consumidores, compradores, estilistas, creadores de contenido y medios de comunicación.

También estarán los Virtual Fashion Awards, premios lanzados en mayo y centrados en la creatividad e innovación digital. Esta edición de aniversario llevará esa visión a la pasarela, donde el ganador de este año, el colombiano Jhoan Sebastian Grey, presentará su colección en un desfile concedido como parte de su premio.

"Durante la última década, hemos construido una plataforma que conecta a diseñadores, creativos y líderes del sector de todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo un profundo arraigo en Miami", señaló Lourdes Fernández-Velasco, directora ejecutiva de Miami Fashion Week.

"Este año, es tanto una celebración de todo lo que hemos conseguido como una emocionante mirada hacia el futuro de la moda", agregó, al asegurar que celebrar los 10 años de Miami Fashion Week es un hito gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores que "ha contribuido a construir una plataforma que conecta Miami con la comunidad mundial de la moda".