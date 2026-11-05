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Balenciaga anuncia la salida de Pierpaolo Piccioli como director creativo

Gianfranco Gianangeli, presidente de Balenciaga, agradece la contribución de Piccioli y destaca su visión en la alta costura

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    Balenciaga anuncia la salida de Pierpaolo Piccioli como director creativo
    Pierpaolo Piccioli deja su puesto en Balenciaga, generando expectativas sobre su sucesor (EFE)

    La firma de moda Balenciaga, propiedad del grupo francés de lujo Kering, anunció este jueves la salida de Pierpaolo Piccioli como director creativo, sin precisar los motivos de su marcha ni quién le sucederá en el cargo.

    La nueva dirección creativa de la casa de moda se anunciará próximamente, indicó la compañía en un comunicado.

    El presidente y consejero delegado de Balenciaga, Gianfranco Gianangeli, agradeció en la nota la contribución de Piccioli a la firma y destacó que su visión permitió reafirmar los orígenes de alta costura de la casa, así como su apuesta por la artesanía, la construcción y la creatividad.

    Legado y visión creativa

    "Estamos profundamente agradecidos por su contribución a Balenciaga", señaló Gianangeli, quien también reconoció al diseñador su dedicación, generosidad y colaboración.

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    Por su parte, el consejero delegado de Kering, Luca de Meo, calificó a Piccioli de "excepcional diseñador de alta costura y talento creativo", al tiempo que afirmó que el grupo aspira a preservar el espíritu vanguardista de Balenciaga, honrar su legado y seguir ampliando sus límites creativos.

    • Fundada por el diseñador español Cristóbal Balenciaga en San Sebastián en 1917 y establecida en París en 1937, la firma revolucionó la alta costura con sus innovaciones en formas y técnicas. Actualmente cuenta con colecciones de moda femenina y masculina, alta costura, accesorios, perfumes y objetos de arte.
    • Kering, que empleaba a unas 44,000 personas en 2025 y registró unos ingresos de 14,700 millones de euros ese año, controla también marcas como Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen.
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