La Met Gala revela su nueva temática y la fecha de la próxima edición

El cantante Bad Bunny, a su llegada a la Met Gala 2026 con un diseño de Zara. ( EFE )

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció este jueves que la próxima Met Gala estará dedicada a la reinvención de la ropa cotidiana, tras cancelar hace poco más de dos meses la retrospectiva del diseñador británico, John Galliano, por la polémica que suscitaron sus comentarios antisemitas y racistas.

La muestra, titulada extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano), abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo.

"Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición revelará cómo elementos aparentemente comunes pueden despertar deleite, sorpresa y asombro", señaló el Met en un comunicado.

La nueva temática

La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada a John Galliano, John Galliano: Horizons, después de que su historial de comentarios antisemitas y racistas suscitara controversia en Nueva York, la ciudad que cuenta con la mayor diáspora judía del mundo.

Comisariada por Andrew Bolton, la muestra anual —que abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo— "explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares, invitando a los visitantes a verlos bajo una nueva luz".

"Quería una exposición que tuviera algo nuevo que decir y relevancia contemporánea; que nos hiciera cuestionar qué pasamos por alto, qué desechamos y qué hace que algo merezca conservarse", explicó Bolton a la prensa, e indicó que "la cancelación de la exposición de Galliano resultó decepcionante para todos los implicados".

Te puede interesar John Galliano renuncia a la muestra que el Met iba a dedicarle tras críticas por antisemitismo