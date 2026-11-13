El estilo "boho" está de vuelta: así se integra en el armario

Las blusas bordadas y de mangas especiales se perfilan como una de las prendas clave para incorporar el estilo "boho" al vestuario cotidiano. ( EFE )

Encajes, mangas voluminosas, tejidos vaporosos y cinturones de aire artesanal vuelven a reclamar espacio en la moda. El estilo bohemio, que convirtió la libertad de combinar prendas en una de sus señas de identidad, ha recuperado protagonismo en las pasarelas, donde firmas como Chloé han reivindicado su vertiente más romántica para las próximas temporadas.

La casa francesa dirigida por Chemena Kamali desplegó flecos, encajes y colores intensos, con referencias a la estética de los años sesenta y setenta, mientras que Celine presentó una colección que combinaba prendas de líneas relajadas con detalles expresivos y una mezcla de códigos femeninos y masculinos.

La temporada apunta así hacia una forma de vestir menos contenida, en la que la personalidad vuelve a ocupar un lugar central. Para Sandra Kleinbauer, responsable de diseño de Ba&sh Paris, una de las firmas asociadas a esta estética, la clave está en recuperar su espíritu libre sin convertirlo en un disfraz.

"Lo que me gusta del estilo `boho´ es la libertad de mezclar prendas y accesorios sin que el resultado parezca demasiado estudiado", explica a EFE la especialista, al frente de una de las firmas internacionales que mejor ha sabido encapsular este estilo como sello propio para convertirlo en objeto de deseo y éxito de ventas.

El regreso de la mezcla: qué se queda en los 70 y qué vuelve

El "boho" tiene una larga historia en la moda, desde las referencias artísticas y contraculturales hasta su consolidación en los años setenta y su reinterpretación durante los primeros años del siglo XXI. Su vocabulario visual suele incluir bordados, encajes, estampados, flecos y siluetas fluidas, aunque cada regreso modifica la combinación de esos elementos.

La versión que asoma en las pasarelas no exige recuperar todos esos códigos a la vez. El contraste entre prendas de apariencia delicada y otras más estructuradas permite actualizar la estética sin reproducir literalmente el imaginario del pasado.

"Hoy me gusta interpretar el estilo bohemio de una forma más urbana y libre en las combinaciones", explica Kleinbauer. "Conservamos la riqueza de los tejidos, la fluidez y los detalles de inspiración artesanal, pero los mezclamos con prendas contemporáneas, a veces más estructuradas", añade.

La diseñadora propone, por ejemplo, combinar un vestido vaporoso con una cazadora de cuero o una blusa bordada con pantalones de corte sastre. El interés está en la tensión entre piezas diferentes, no en construir una imagen temática de pies a cabeza.

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Una blusa como punto de partida

Para introducir esta estética en el armario cotidiano, no hace falta empezar por un vestido de inspiración setentera ni acumular accesorios. Una sola prenda con carácter puede cambiar el registro de un conjunto sencillo.

Kleinbauer recomienda apostar por "una blusa fluida con vaqueros, un vestido ligero con una chaqueta estructurada o un cinturón de cuero ornamentado que aporte personalidad". Son combinaciones que permiten incorporar detalles bohemios sin renunciar a las prendas habituales.

Si hubiera que elegir una pieza esencial, la responsable de diseño de Ba&sh lo tiene claro: "Para mí, es la blusa: fluida, con una manga bonita y algún detalle de encaje o bordado". Su versatilidad explica parte de su atractivo, ya que puede combinarse tanto con vaqueros como con pantalones más formales.

Las mangas con volumen, los acabados bordados y los estampados aportan expresividad, pero el patrón sigue siendo determinante para que la prenda resulte ponible.

"Todo depende del equilibrio entre el volumen, el tejido y los detalles", apunta Kleinbauer. "Una manga voluminosa, un bordado o un estampado pueden dar mucha personalidad a una prenda, pero el corte tiene que ser el adecuado", incide sobre la arquitectura de volúmenes correcta para integrar la tendencia.

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Así se integra en el armario: una prenda protagonista

El regreso del "boho" coincide con una temporada en la que distintas colecciones han dado mayor espacio al adorno, los estampados y las combinaciones menos previsibles. No supone la desaparición del minimalismo, sino una alternativa para quienes buscan vestir con más textura, movimiento y personalidad.

La frontera entre una mezcla expresiva y un conjunto recargado depende, en buena medida, de la proporción. Encajes, flecos, joyas y estampados pueden formar parte del lenguaje bohemio, pero no necesitan aparecer todos al mismo tiempo.

"Recomendaría elegir una pieza protagonista y mantener el resto sencillo", aconseja Kleinbauer. "Una blusa con detalles especiales, por ejemplo, con unos vaqueros de acabado desgastado o una falda fluida con una camiseta y un accesorio bonito", ejemplifica.

La idea es evitar que la acumulación de referencias reste naturalidad al conjunto. La diseñadora lo resume así: "No hace falta amontonar flecos, volantes, joyas y estampados. La idea es encontrar la pieza `boho´ que encaje contigo y construir el conjunto a partir de ella", reincide.

En esa libertad de combinación reside también la diferencia respecto a algunas versiones anteriores de la tendencia: hoy el interés no está tanto en reproducir una estética completa como en incorporar sus códigos a una forma de vestir personal.

El nuevo "boho" no exige una transformación completa del armario. Puede comenzar con una blusa bordada, una manga especial o un cinturón trabajado. El resto consiste en mezclar sin rigidez y encontrar el equilibrio entre la inspiración romántica y las prendas de todos los días.

(Texto: María Muñoz Rivera)

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