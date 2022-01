Música electrónica y reguetón, colaboraciones que dieron de qué hablar

Siempre ha habido un “fuego cruzado” en muchos de los fanáticos de la música electrónica por las fusiones que han abrazado el reguetón, el trap y otros ritmos urbanos.

10 años atrás se cantaban a una sola voz los hits mundiales de los djs David Guetta, Afrojack, Avicii, Steve Aoki en colaboraciones con otros grandes del pop en inglés como Rihanna, Sia, Daft Punk, Justin Bieber, Ellie Goulding o Spree Wilson.

Pero ser más específicos “Titanium” ft. Sia o "Where Are Ü Now" de Skrillex y Diplo con Justin Bieber.

Ahora, esos mezcladores han mirado al mercado latino y han grabado con estrellas como J Balvin en español y en reguetón.

El hecho de que sea reguetón ha generado controversia. ¿Es más urbano o más EDM? se preguntan muchos.

Karol G y Tiësto

Lo que más llamó la atención del recién despedido 2021 fue la colaboración de la reguetonera colombiana Karol G con el Dj holandés Tiësto en el tema “Don’t be Shy” (No seas tímido)”.

Este corte lanzado en agosto resultó ser el debut de Tiësto con un artista latino y la primera canción en inglés que es interpretada por Karol G y, por supuesto, fue muy criticada por su pronunciación casi a lo Sofía Vergara en “Modern Family”.

“Y vendrán cosas peores, dice la biblia”, “Pésima colaboración”, “¿Qué es esto?”, fueron parte de los comentarios.

Pero otros la elogiaron y como muestra el tema tiene 135 millones de reproducciones en YouTube.

Otras colaboraciones del año

J Balvin es de los artistas más buscados por los Djs y popularizó con el dj Skrillex “In da getto”, con 123 millones de reproducciones en Youtube.

Según El Heraldo de México, esta pista sampleó la canción de 1993 de David Morales y Bad Yard.

Shakira estrenó en julio y en inglés “Don't wait up” con un aire completamente electrónico.

Quien está siguiendo una onda pop, R&B y electrónica es el artista boricua Rauw Alejandro y lo demostró en su álbum “Viceversa”. Solo basta escuchar el hit “Todo de ti”.

En el caso de Farruko, con el éxito “Pepas” él asegura que creó un subgénero, el “Bajo mundo”, inspirado en el término que se usa en República Dominicana.

En Quisqueya se le llama “pilita”, pero en esencia es una fusión de electrónica, dance y reguetón.

El dj Tiësto le hizo un remix a Pepas. Farruko también lanzó en esa misma onda con Victor Cardenas y el criollo Dj Adoni “El Incomprendido” y "Curazao" con El Alfa, producido por Chael.

No se puede obviar lo que hicieron dos jóvenes criollos Verbo Flow, Alex Rulay en “Si es trucho, es trucho”, que luego se le hizo otra versión con El Alfa y Farruko.

Todo esto se resume a bailar con las manos levantadas.

No propiamente del pasado año, pero J Balvin ha grabado, además, el remix de “Mi Gente” con Steve Aoki.

En el año 2019 J Balvin y El Alfa unieron el dembow con electrónica en “Qué calor” con Major Lazer.

Otro hit fue con Black Eyed Peas: Se trató de “Ritmo”, el sample de la artista Corona en “The Rhythm of the Night” (1995), que es una variante del house.

Ozuna se incluye en la lista con “Taki Taki” del DJ Snake, que fue grabada con Selena Gómez y Cardi B y que superó el billón de vistas en Youtube.

A pesar de esto han sido canciones exitosas que siguen catapultando aún más a los artistas latinos llevándolos a grandes escenarios que, al final, es lo importante para los famosos que cantan en español y representan la cultura.

Esto no es nuevo

Aunque sorprende, no es novedad la mezcla de reguetón y música electrónica (EDM).

¿Quién no recuerda el hit mundial de Don Omar “Diva virtual” en 2009?

Hay más: “Chica Virtual” de Arcángel (producida por Nelson), “Tengo tantas ganas de ti”, “Pa' que la pases bien” (producida por Tainy), o “Permítame” de Tony Dize y Yandel, también de Tainy.

De igual manera “Sexy movimiento” de Wisin y Yandel, así como otras más.

Katelina Eccleston, fundadora de la plataforma histórica Reggaeton Con la Gata, describe estas creaciones en el período comprendido entre 2007 y 2011 como el sonido del “perreo galáctico” o perreo galáctico.

Reseña el New York Times que hubo una baja en estas mezclas alrededor del 2011 pero en el año 2015, artistas colosales de EDM como Major Lazer y Skrillex comenzaron a reclutar superestrellas como J Balvin para colaboraciones.

En resumen, ¿esta será una de las tendencias del 2022? Veremos cual otro dj se anima a apostar a lo urbano y en español.