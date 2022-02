Rosalía forma parte de la banda sonora del videojuego "Gran Turismo 7"

"Bizcochito", una de las canciones de "Motomami", el próximo álbum de la artista española Rosalía, forma parte del álbum "Find Your Line" que recoge toda la música oficial del videojuego "Gran Turismo 7", el simulador de conducción exclusivo de Sony Interative Entertainment (SEI) para PlayStation.

"Find Your Line" incluye una colección de nueve temas de diferentes géneros musicales con una selección de artistas y canciones relevantes en todo el mundo que pretenden evocar las emociones del jugador mientras está inmerso en "Gran Turismo 7", informa Sony.

Y una de esas canciones es "Bizcochito", que forma parte de "Motomami", el tercer álbum de estudio de la española Rosalía y que se lanzará al mercado el próximo 18 de marzo.

Otro de los temas destacados del álbum es "Moon Over The Castle", del grupo Bring Me The Horizon, una reinterpretación de la icónica pista musical compuesta originalmente por Masahiro Ando para el primer Gran Turismo que salió en el mercado en 1998.

"Find Your Line" se completa con "Vroom feat Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay" de The Fanatix; "I Don't Care feat Lous and the Yakuza", de Major Lazer; "Life's Coming in Slow", de Nothing But Thieves; "Unstoppable", de Kim Dracula; "Squad feat GoldLink", de Disciples; "Baby It's You (George Fitzgerald Remix)", de London Grammar, y "Drift", de Jawsh 685.

"Gran Turismo 7" es la última entrega de este popular simulador de conducción exclusivo de SEI y que saldrá a la venta el próximo 4 de marzo para PS4 y PS5.