Actriz Dascha Polanco ante partida de su novio Juan Abreu: "Estoy destrozada"

La actriz dominicana Dascha Polanco reaccionó a la muerte de su novio, el productor dominicano Juan Abreu, conocido en el ambiente artístico como @Xtassys, creador de éxitos como "Danza kuduro".

Polanco, quien saltó a la fama en la serie "Orange Is The New Black", se encuentra destrozada por la noticia. Por el momento se desconocen las causas de su deceso, es por esto que la actriz pidió que respeten su privacidad y dijo que cuando se encuentre lista hablará del caso.

“Estoy destrozada. No tengo palabras en este momento, gracias a todos por sus mensajes, pero quisiera pedir que los que quisieran detalles de su muerte tengan paciencia hasta que esté preparada para hablar sobre el icono, leyenda que era mi novio Juan Abreu @Xtassys", escribió Dascha.

"Por favor, respeten el dolor mío, y de su familia, especialmente nuestros hijos”, finalizó el triste mensaje que fue escrito en inglés y en español.

La pareja constantemente venía a República Dominicana a pasar tiempo en familia y trataron de mantener su relación lejos de las redes sociales.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del productor dominicano Juan Abreu, mejor conocido como Xtassy y miembro de La Academia Latina de la Grabación. Nuestro más sentido pésame a su familia y al género urbano", fue el mensaje publicado en Twitter por la entidad que organiza los Premios Grammy Latinos.

Su mejor amigo, el cantante y productor criollo Alcover fue el primero en dar la noticia. El camino de la música lo iniciaron juntos bajo el dúo A&X, participando en las producciones de Don Omar.

“Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos”, reveló Alcover.

En una entrevista realizada por Diario Libre el año pasado Alcover confesó que incursionó en la música con Xtassys mientras cursaba la secundaria a los 17 años y juntos formaron A&X, nombre que mencionaba constantemente Don Omar en el disco “El orfanato”.

Abreu murió a los 37 años y tuvo varios hijos, se desconoce si en común con Dascha. Trabajó en éxitos para Pitbull, Romeo y Henry Santos, Natti Natasha, entre otros.

