Axl Rose, la voz de Guns N’ Roses cumple 60 años

Su larga melena pelirroja, su bandana en la frente o sus atuendos y movimientos sobre el escenario son casi tan famosos como su característica voz; la voz que suena en grandes éxitos como “Sweet Child o’ Mine” o “Welcome to The Jungle”. Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses y con fama de haber sido una de las estrellas consentidas del rock, cumple 60 años

“Era tan estricto [el ambiente en la casa familiar] que todo lo que hacías estaba mal”, recordó el cantante sobre su infancia y adolescencia en una entrevista con Los Ángeles Times en 1991. “Había mucha censura. No te estaba permitido tomar ninguna decisión. El sexo era malo, la música era mala. Yo me acabé yendo, pero muchos chicos se quedan. Quería decirles… que ellos también pueden alejarse”, sobre el mensaje de algunas de sus canciones.

Cuando se fue tenía 17 años y cambió Lafayette, Indiana, donde había nacido y crecido, por Los Ángeles, donde inició su carrera como músico. William Bruce Rose Jr., el nombre que le dieron al nacer, dejó tras de sí una infancia turbulenta de la que ha hablado en diferentes ocasiones. Su padre biológico murió cuando era pequeño y cuando su madre se volvió a casar, le cambió el apellido.

“Mi verdadero padre era mi padrastro, hasta donde yo sabía”, dijo en una entrevista a Rolling Stone en 1992. El cantante no supo que el marido de su madre era su padrastro hasta los 17 años. Tras descubrirlo, volvió a adquirir su apellido y sustituyó su nombre por Axl. “Mi verdadero padre era un individuo bastante jodido”, dijo a la revista.

En esa misma entrevista, el vocalista de Guns N’ Roses declaró que durante una sesión de hipnosis regresiva recordó que su padre había abusado de él cuando tenía dos años. “Recuerdo una aguja. Recuerdo haber recibido una inyección y recuerdo haber sido abusado sexualmente por este hombre y ver cómo le sucedía algo horrible a mi madre cuando vino a por mí”, relató.

La cosa no pareció mejorar con el segundo marido de su madre, quien, según contó, lo maltrataba a él y a sus hermanos. También mantenía una disciplina religiosa en casa en la que las restricciones eran habituales. Por ejemplo, no estaba permitido escuchar rock ‘n’ roll. “La música era mi mejor amiga”, dijo a Los Ángeles Times. “Lo era todo, por lo que encontraba maneras de escucharla. Recuerdo que una vez mi amigo Dave me llamó y puso Supertramp al otro lado del teléfono. Yo actué como si estuviese hablando con él para que nadie se diese cuenta”. El entonces joven William se rebeló contra la autoridad y comenzó a meterse en líos.

Ya en Los Ángeles, Rose comenzó a tocar con diversas bandas hasta que en 1985 Rose e Izzy Stradlin fundaron Guns N’ Roses, cuya composición clásica se completó con Slash, Duff McKagan y Steven Adler. En 1986 firmaron con Geffen Records.

Publicaron su primer disco en 1987: “Appetite for Destruction”, que contenía los éxitos “Sweet Child o’ Mine”, “Welcome To the Jungle” y “Paradise City”. Un año después vio la luz “G N’ R Lies”, en el que se podía encontrar “Patience”, seguido, tres años más tarde por “Use Your Illusion I”, con “Don’t Cry” y “November Rain”, y “Use Your Illusion II”.

En 1993, editaron el álbum “The Spaghetti Incident?”, que incluía una canción escrita por el famoso asesino Charles Manson. Este hecho se sumaba a otras polémicas derivadas del comportamiento de las estrellas, de violencia en conciertos o relacionadas con el consumo de sustancias. También recibieron críticas por algunas canciones como “One In a Million”, acusada de racista y homófoba. Otras de sus letras eran machistas.

Su último trabajo hasta el momento

Para aquel entonces, Guns N’ Roses ya no contaba con dos de sus miembros originales, Adler y Stradlin. Slash se fue en 1996 y dos años después, lo hizo McKagan. Los fans de la banda o, al menos de lo que quedaba de ella, tuvieron que esperar hasta 2008 para volver a ver un disco en las estanterías con su nombre. El trabajo se llamó “Chinese Democracy” y es su último trabajo hasta el momento.

“Es un disco muy complejo”, dijo a Rolling Stone en 2006 sobre el largo período que llevó la preparación de ese trabajo. “Estoy intentando hacer algo diferente. Algunos de los arreglos son algo como Queen. Alguna gente va a decir ‘No suena a Axl Rose, no suena como Guns N’ Roses’. Pero te gustarán al menos algunas canciones”.

En 2016, en un cruce de caminos entre bandas, Axl Rose se unió a los australianos AC/DC en su gira mundial “Rock or Bust”. Rose sustituyó al vocalista, Brian Johnson, que tuvo que dejar los conciertos por consejo médico a raíz de sus problemas auditivos.

“Nos conocimos muy temprano, en los inicios de Guns N’ Roses, en el primer par de años en el Forum en L.A. Lo conocí a él [Angus Young] y Brian en el backstage”, dijo Rose a NME en 2016. “¿No fue en la comisaría de policía?”, preguntó Young, “No… bueno, ¡esa fue la segunda vez!”. En esa misma entrevista contó que había sido fan de AC/DC desde niño y que la banda había influenciado a la suya: “Fue una gran influencia de Izzy [Stradlin] y mía. Y luego fue algo que tuvimos en común al conocer a Slash”.

Rose se casó en 1990 con Erin Everly, en quien está inspirada “Sweet Child o’ Mine” y en cuyo vídeo aparece, en una capilla de Las Vegas. Se cuenta que, poco después de la boda, ella ya quiso anular el matrimonio, pero la disolución definitiva no llegó hasta unos meses después, en 1991. En 1994, ella lo denunció por violencia de género y llegaron a un acuerdo extrajudicial.