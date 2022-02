Cantante dominicana Leli Hernández lanza tema junto a Play-N-Skillz

La cantante de origen dominicano Leli Hernández lanzó su más reciente sencillo titulado “F U”, con la participación del galardonado dueto de productores Play-N-Skillz.

La canción, que fue escrita por la artista junto a Scott Summers, cuenta con los toques de producción de Play-N-Skillz, es una pista anti-San Valentín: una oda a la revolución y expresión femenina.

Tal y como aseguran en un comunicado, la artista conoció una versión inicial de la canción hace un año por parte de Play-N-Skillz e inmediatamente se identificó con el tema. Pero fue luego de una experiencia personal que decidió canalizar sus sentimientos y expresar sus reflexiones a través de nuevas letras que incorporó a la canción.

“Se trata de una creación genuina en la que la unión entre una letra impactante y un ritmo fluido y juguetón invita a las mujeres a manifestar toda su potencia y su propia voz”, aseguró.

El video musical refuerza el concepto de la canción con una atmósfera rústica y un tono transgresor en el que Hernández despliega una actitud fuerte y electrizante que desemboca en una sensualidad libre que no busca complacer a nadie más que a sí misma.

“Quiero que las mujeres se identifiquen y más en estos tiempos de San Valentín: mejor estar sola que mal acompañada. San Valentín no es un día para sentirse mal, todo lo contrario, es para sentirse empoderada, encontrarse a sí misma y encontrar el amor propio sobre todas las cosas”, expresó la artista.

Sobre la cantante

Tras su participación en la serie de Netflix “Nicky Jam: el ganador”, la actriz y cantante dominico-americana se abre paso en la industria de la música latina bajo el sello de Universal Music Latino.

Además de cantante, Leli crea contenido de comedia en las redes sociales, lo que le abrió las puertas para trabajar junto al actor Romeo Miller (Lil’ Romeo) en “I Got the Hook Up 2” (2019).

Es la compositora del tema “Piensas”, que formó parte de la serie BRAVAS, producida y dirigida por Jessy Terrero, con quien comienza su incursión en la industria de la música latina.