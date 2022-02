Becky G y su camino al éxito

Rebbeca Marie Gómez, su nombre real, nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California. Sus padres, Álex y Frank, era novios del instituto y fueron padres muy jóvenes. Ella es la mayor de los cuatro hijos que tuvo el matrimonio. En 2017 la cantante reveló que, además, tenía otra hermana de padre. “Mis padres son tan geniales, tan relajados, súper modernos”, dijo Gómez a ABC News.

Siendo una niña, la familia pasó por dificultades económicas. “Cuando tenía nueve años, mi familia perdió nuestra casa y los seis nos mudamos al garaje reformado de mis abuelos”, dijo la cantante, según publicó Seventeen en 2012. “Aparte de mi familia, la música es lo único que siempre he tenido en mi vida. Por eso decidí convertirme en artista”.

En esos momentos en los que era consciente de la situación en la que se encontraban, tuvo lo que ha denominado una minicrisis de la mediana edad. “Tuve este momento de darme cuenta de ‘Oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida?”, comentó a Los Ángeles Times en 2013. “Simplemente sentía que tenía que empezar a organizarme, aunque en realidad aún no había nada que montar”.

Antes de querer dedicarse a la música, Gómez puso su vista en la interpretación. “Pregunté a mis padres si podía probar en la actuación durante seis meses. Si no encontraba nada después de seis meses, lo dejaría”, comentó a Seventeen. Le permitieron tener un agente y contaron con ella para casi todo para lo que hacía pruebas, desde anuncios a modelaje en revistas, pasando por cortos.

“Después de seis meses, me dejaron continuar con el agente ¡y apuntarme a clase de baile! Nunca olvidaré la sensación de salir al escenario cuando mi clase de baile actuó en Los Ángeles”, relató al medio. “Ahí es cuando supe que quería ser cantante. Cuando tenía 11 años decidí empezar a rapear, tocar la guitarra y escribir canciones. Todo floreció a partir de ahí”.

“Empecé a rapear a los once, lo que es una locura porque ¿sobre qué rapeaba? ¿Barbies?”, dijo a ABC News. En sus aspiraciones de convertirse en cantante, Youtube jugó un papel destacado. Los videos que publicó en la plataforma, como el de su interpretación de “Otis” de Kanye West, tuvieron buena acogida.

Orgullosa de sus abuelos mexicanos

El trabajo de Gómez llamó la atención del productor Dr. Luke, artífice de éxitos para Katy Perry o Kesha, que lo denunció, de acuerdo con ABC News, por abusos sexuales, físicos y psicológicos, que él niega. “Le canté canciones a la guitarra. Fue como: ‘estas son algunas de las canciones que he grabado y escrito’”, recodó la cantante. “En diez minutos, me ofreció un acuerdo”.

En 2012 publicó el sencillo “Problem” con Will.I.Am; “Becky From The Block”, un año más tarde, “Can’t Get Enough”, con Pitbull y “Shower”, en 2014. A estos títulos siguieron otros temas y en 2019 publicó su primer y único, hasta la fecha, disco de estudio, “Mala Santa”, con temas en español.

“Para ser honesta, en realidad era uno de mis mayores temores”, dijo Gómez a W Magazine sobre los nervios de cuando empezó a trabajar en español. “Siempre hago referencia a la película ‘Selena’, cuando su papá dice ‘Eres demasiado mexicana para los estadounidenses y demasiado estadounidense para los mexicanos, es agotador, ¡no puedes estar en el medio!’”.

La californiana contó que se había sentido en medio toda la vida, como si hubiera vivido de manera simultánea en ambos mundos. “Era muy joven y un lado me decía constantemente: ‘Bueno, no necesariamente tienes un lugar en este lado’”, dijo Gómez. “Pero entonces me di cuenta de que hay una generación entera que es como yo, que nació y creció aquí, pero que está muy orgullosa de la cultura que llevamos en la sangre y de la historia que nos precedió”.

Becky G siempre se ha mostrado orgullosa de sus orígenes, y ha hablado de cómo sus abuelos mexicanos emigraron a Estados Unidos. “Si veo el sueño americano de mis abuelos… era simplemente querer una vida mejor para sus familias, una educación mejor, mejores oportunidades laborales, una manera de vivir más segura”, dijo en un vídeo para la campaña de Vevo “¿Por qué voto?”, con motivo de las elecciones a la presidencia del país en 2016. Y aseguró que si no fuera por ellos y su valentía no sería quien era.

(Texto: Mateo Castillo)