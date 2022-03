Adele triunfa con ("30") en lista de la IFPI como Álbum global

El último álbum de la cantante británica Adele,"30", ha sido el ganador en las categorías de "Álbum global en todos los formatos", así como en las de ventas globales y Álbumes de vinilo de 2021, según anunció este martes la organización que representa a la industria musical en todo el mundo (IFPI).

En un comunicado difundido este martes desde su sede en Londres, la IFPI destaca que el nuevo trabajo de la artista londinense, su cuarto álbum de estudio, lanzado el pasado 19 de noviembre, marcó "el bienvenido retorno a la música" para Adele tras un parón de seis años desde la publicación en 2015 de "25".

La nota remarca asimismo que el sencillo "Easy On Me" -del citado disco "30"- alcanzó el número 1 en más de 20 mercados, como el de Estados Unidos, donde se convirtió en el tercer trabajo de la británica en llegar a lo más alto de la lista Billboard Hot 100.

Ese disco sigue rompiendo récords, situándose en lo más alto de las tres listas globales de la IFPI (álbum global en todos los formatos, lista de ventas global y la de álbumes de vinilo).

Tras su lanzamiento, "30" sobrepasó los 5 millones de ventas físicas el pasado año en apenas dos meses, según destacó la organización.

"Ha sido maravilloso tener a Adele de vuelta y que publicara música durante la segunda mitad del año pasado", resaltó en la nota Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI.

Según observó, "su dominio en todas las tres listas de álbumes de la IFPI habla de su talento único como compositora, su icónica voz y su popularidad global".

"Estamos encantados de galardonar a Adele y a todo su equipo con el 'Álbum global en todos los formatos' y le enviamos enormes felicitaciones en un año estelar", señaló.

En esa misma lista triunfaron también, en el segundo puesto, Olivia Rodrigo, con "Sour", Justin Bieber, con "Justice", y en cuarto lugar el también británico Ed Sheeran, con su álbum "=".

En quinta posición se situó The Weeknd con "After hours", Dua Lipa con "Future Nostalgia", The Kid LAROI con "F×CK LOVE (Mix Tape)", ABBA por "Voyage", Morgan Wallen con "Dangerous: The Double Album" y Doja Cat con "Planet Her".

Esa clasificación tiene en cuenta el consumo de todos los formatos, las ventas físicas, las descargas digitales y las plataformas en "streaming" durante todo el año.

En cuanto a la lista de ventas de álbumes globales, que combina la venta de álbumes físicos y descargas digitales, esta resalta la importancia continuada de Asia, en particular en las ventas de álbumes físicos.

Esa clasificación está también encabezada por Adele ("30"), seguida de Abba ("Voyage"), Seventeen ("Attaca"), BTS ("BTS, The Best"), Ed Sheeran ("="), Justin Bieber ("Justice"), Taylor Swift ("Red"), SEVENTEEN ("Your Choice"), Snow Man ("Snow Mania S1") y Taylor Swift ("Fearless").

La IFPI introdujo asimismo la nueva clasificación a Álbum global de vinilo, "a fin de reflejar el continuado y sólido crecimiento de ese formato", en el que también se posiciona en primera lugar Adele.

Esta lista muestra "una mezcla ecléctica de antiguo y nuevo", con álbumes de Fleetwood Mac, The Beatles, Nirvana y Pink Floyd, junto con lanzamientos de Olivia Rodrigo y Billie Eilish.

