Carlos Vives y Camilo cantan y juegan juntos al fútbol en "Baloncito viejo"

Carlos Vives y Camilo, dos estrellas de la música colombiana y latina, unen sus voces y creatividad por primera vez en "Baloncito viejo", una canción que formará parte del próximo álbum del primero y cuenta una historia de amor a través del fútbol.

Los sonidos característicos de Colombia y el romanticismo, elementos que unen a los dos artistas, brillan en el tema lanzado este miércoles por Sony Music y en el videoclip, que cuenta con la participación especial de la madre de Vives, Aracely Restrepo.

Carlos Vives y Camilo aparecen en el video como jugadores de fútbol del equipo Gaira F.C. que se enfrenta al St. Peters en una cancha del siglo XIX, vestidos a la inglesa, con camisetas de rayas, pantalones por debajo de rodilla, tirantes y gorras.

Están en el mismo equipo y uno de ellos compite por el amor de una mujer con un jugador del equipo rival, interpretado en el video por Lucca Pietro.

El "baloncito viejo" es en la canción y el video un símbolo del amor y de la importancia de jugar este "deporte" de forma responsable para no lastimar al otro.

"Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, por dónde vienes te vas / Si vas a tirarme lejos, como un baloncito viejo / Entonces no juego más", dice una estrofa de la canción.

Viajando en el tiempo en una historia desarrollada en un club deportivo del siglo XIX, el video se inspira en la estética, el vestuario y la escenografía de producciones cinematográficas tales como "The english game".

Carlos Vives y Camilo compusieron la canción junto a Jorge Luis Chacín, nominado al Latin Grammy, Andrés Leal y Martín Velilla, y la producción estuvo a cargo de Vives, Leal y Velilla, según un comunicado de la casa discográfica.

El video fue grabado en Miami bajo la dirección cinematográfica de Felipe Montoya y Sergio Ramírez para Mestiza Films y la dirección creativa de Carlos Vives.

"Baloncito Viejo" formará parte del próximo álbum de Vives "Cumbiana 2", que se lanzará en fecha aun no anunciada.