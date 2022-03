¡Otra vez! Residente vuelve a atacar a J Balvin, ahora en tiradera

Para las semanas previas a la gala del Latin Grammy, que se celebró en noviembre del 2021, el rapero boricua Residente arremetió contra el colombiano J Balvin por la cantidad de urbanos que, según Balvin, dejaron fuera de la premiación, llamando a un boicot.

Lo más 'sencillito' que le dijo René Pérez Joglar, nombre de pila del puertorriqueño, es que la música de J Balvin era como 'un carrito de hot dog', algo así como música rápida, sin sustancia. El intérprete de "Mi gente" prefirió ignorar y se burló de la situación lanzando una edición de ropas sobre la imagen del hot dog.

Cuando se creía que ese episodio estaba 'muerto' (en jerga de urbanos), vuelve este jueves Residente a la carga, esta vez con una tiradera de ocho minutos, dedicándola desde el minuto 5 al reguetonero colombiano.

El intérprete de "Latinoamérica" se unió al famoso productor Bizarrap en una candente sesión, donde Residente demostró su veteranía en el rap y aprovechó, además, para echarle en cara su "superioridad intelectual y artística" a Balvin.

El tema, titulado BZRP Music Sessions Vol. 49, es parte de la larga lista de sesiones que el joven productor argentino ha realizado con reconocidos artistas, entre ellos Nicky Jam, Nicki Nicole y Nathy Peluso, refiere CNN en Español.

"Voy a rebajarme como un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón", dicen los versos hacia el reguetonero.

"Se hace el espiritual, usando la salu' mental pa' vender un documental. Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan", prosigue.

De igual forma, 'acabó' con el documental "El niño de Medellín" lanzado en 2021 con Amazon Prime, donde aborda la depresión y la ansiedad que el mismo ha padecido.

Residente llamó a J Balvin "fracasado", "racista" y reiteró que no es artista, ni escribe sus letras.

Se refirió, también, a la polémica canción "Perra" que hizo con la dominicana Tokischa, que tuvo críticas hasta de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que lo acusó de racista y misógino; tuvo que retirar el video de las plataformas.

"Es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino", continuó Residente en otra de sus fuertes barras.

"Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme... Esto lo hago pa' divertirme", fue parte del coro.

Estrategia antes del tema

Como si se tratara de los sonidos a los que tienen acostumbrados los urbanos criollos al público, el rapero borró todas las publicaciones de su Instagram y luego hizo un video en la red diciendo que amenazaron con demandarlo si lanzaba el tema donde hablaba de un artista, cuyo nombre no mencionó, pero se especulaba era a José Balvin Osorio, nombre real de Balvin.

"En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano. Resulta que el pend*** se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo pa' que me llamen a mi, pa' que no saque el c*** tema", dijo Residente.

"Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa' que me detuviera, para que no saque el tema. C*** por una simple tiradera, que ni siquiera es completamente pa' él", dijo el cantante.

Además, el rapero, que es muy activo en Twitter, se ha mantenido tirando puyas.

Luego de la tiradera, en las historias de Instagram del cantante nativo de Medellín han estado llenas de sus fotos con efectos pintorescos, además de su visita a Argentina donde fanáticos lo aclamaban, lo que podría interpretarse como una manera de restar importancia al ataque que recibió de Residente.

La canción supera más de 8,7 millones de reproducciones en YouTube y casi 140,000 comentarios. Residente dijo que con cada reproducción del tema donará dinero a organizaciones de salud mental.

En la cuenta de Instagram de Bizarrap, las reacciones fueron similares. Sus seguidores aplaudieron la tiradera y otros apoyaron a Balvin, colocando los nombres de los artistas en tendencia de Twitter.

"y otro bofetón, en nombre de todos los que han tenido que batallar el doble en nombre del reguetón"

Residente entendió todo pic.twitter.com/uxpTlhcrHs — nico (@braveloust) March 4, 2022

J Balvin queriendo escribir algo propio para responderle a Residente pic.twitter.com/zGbaiH3Ys1 — ?? (@emirthegrandkid) March 4, 2022

*Residente le arruina la carrera musical a J Balvin*



Residente: pic.twitter.com/BAvIT7A0hY — (@KellyDenisse11) March 4, 2022

Y J Balvin hizo todo lo posible para que René (Residente) no sacara el tema; incluso amenazó con demandarlo a él y a su disquera. Qué patético, sólo le faltó arrodillarse. pic.twitter.com/6yjtJGH94w — Físico Impuro (@FisicoImpuro) March 4, 2022