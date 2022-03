Residente explica las razones detrás de la tiradera contra J Balvin

Luego de la controversia pública entre el cantante y compositor René Pérez, Residente, y el intérprete J Balvin, por la contundente “tiraera” donde arremete duramente contra el colombiano, el ex integrante de Calle 13, le concedió una entrevista a su compatriota Jorge Pabón “Molusco”, donde habló largo y tendido de la canción.

Esta vez, Residente fue más directo y personal al componer un tema de ocho minutos y cuarenta segundos, donde casi cuatro de ellos fueron dedicados a la figura de Balvin al acusarlo de racista, bobolón, llamarlo cobarde, identificarlo como un privilegiado en su país y burlarse de su participación en las bandas sonoras de las películas “Sponge On The Run” y “Pokémon”.

En la conversación, con la franqueza que lo caracteriza, el rapero contestó la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo: ¿Por qué lo escribió y publicó?

Antes de responderla, hay que señalar que la controversia entre ambos artistas se originó en septiembre del 2021, luego de las nominaciones de los Latin Grammy, donde J Balvin instó a los intérpretes del género urbano a no asistir a la ceremonia porque, a su entender, los artistas de reguetón no estaban siendo valorados por la Academia.

Esto provocó una reacción de Pérez, quien grabó un video en el cual mostró su desacuerdo por esta postura, dejándole saber al colombiano que su música era como un “hot dog que le gustaba a la gente”, pero que aquellos que querían comer platos de calidad tenían que ir a un restaurante y no a un carrito de hot dog”. A partir de ahí la poca relación que tenían se erradicó.

Según describe el medio boricua "elnuevodia.com", en ese momento, la reacción de las personas en las redes sociales no se hizo esperar, incluyendo la de algunos artistas y músicos, quienes, según Pérez, le escribieron apoyándole. “Una vez tiré ese vídeo, pensaba que a lo mejor no lo hubiera hecho. Pero lo subí”, explicó Pérez en la entrevista con Pabón.

“En ese momento no quería coger llamadas telefónicas, hasta que me llamó el boxeador Canelo Álvarez y me djo que Balvin estaba triste. Yo me enfogoné porque Balvin había llamado a Canelo en medio de su preparación para la pelea contra Caleb Plant”. Luego de hablar con el boxeador, Residente quedó en llamar a Balvin y fue lo que hizo.

En una conversación entre los dos exponentes del género urbano, Balvin llenó de halagos a Pérez y llegaron a un acuerdo en el cual borrarían un tuit que subió el artista de Medellín y Residente haría lo propio con el vídeo. Ambos cumplieron su palabra e, incluso, Balvin ayudó a Pérez a borrar el vídeo, para que se viera reflejado en todas las versiones en las redes sociales. Una vez completado esto, Pérez concluyó la llamada preguntándole a Balvin “Aquí quedó todo, ¿verdad?”

Un día después, Residente recibe una llamada de Balvin, que no puede contestar porque estaba reunido, y a las dos horas se entera de que el colombiano había subido una foto en la que aparecía frente a un carrito de hot dog, que tenía escrito la palabra “chúpala”. Esto molestó a Pérez y le escribió en varias ocasiones a Balvin pidiéndole que borrara la foto. Además, lo llamó en varias ocasiones, pero no hubo respuesta.

“Cinco horas después, me llamó Balvin, cuando la foto ya estaba viral y me dice ‘si supieras, ahora me voy a hacer millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia’. Yo me quedé sin habla, pensando ‘diablo, me clavó’. Se la jugó bien brutal, se la doy en esa parte, pero fue bien puerco”, explicó Pérez. “Enganché y estaba bien molesto y hablé con varias personas, incluyendo a mi hermano Gabriel y todos me dijeron: ‘tienes que hacer una canción y tirarle’. Yo les dije que no podía hacer eso, porque iba a ser un abuso”.

Fue en ese momento que Residente decidió grabar un segundo video, donde fue más explícito y más directo al grano todavía. Sin embargo, al ver que Balvin continuaba sacándole ventaja al tema de los “hot dogs”, llegando incluso a comenzar a vender mercancía con esta temática, Pérez entendió que había roto el acuerdo al que habían llegado y decidió escribir la ‘tiraera’.

“Fue ahí que dije, ‘por los chamaquitos y por el respeto que merecen los que escriben canciones, voy a hacer este tema’ educando un poco a los chamacos que ya no quieren escribir, porque lo que quieren es ser famosos, que eso está bien, pero dándole otro lugar y espacio, para que sepan que también pueden hacer esto otro”, mencionó el artista de 44 años durante la entrevista realizada en su casa en Los Ángeles, California. “Además, que sepan que pueden tener ingresos y mantener a su familia, pero siendo honestos, y siendo reales con el arte. Fue así que me desquité de la mejor manera que puedo hacerlo, que es escribiendo”.

Residente dejó entrever que continuó con la controversia y decidió hacer la canción de manera pública buscando dejar un mensaje donde no necesariamente era algo en contra de J Balvin, sino que más bien, el colombiano era un vehículo para enviar un mensaje. “La realidad es que esto no es algo en contra de J Balvin concretamente. A mí me preocupa que no se le está dando valor a más cosas que son importantes dentro del arte, porque hay artistas que han muerto haciendo arte”, argumentó.