Una canción en lengua de señas: el gran momento inclusivo del concierto de Coldplay

La bandera del medio ambiente, la sostenibilidad y la inclusión destacan a los conciertos de Coldplay en todo el mundo.

República Dominicana vivió esta experiencia el pasado 22 de marzo en el Estadio Olímpico, donde personas de la comunidad sorda y con discapacidad tuvieron un espacio con las condiciones ideales para disfrutar de este mágico espectáculo.

Un momento emotivo de total inclusión y amor fue cuando toda la banda interpretó una exitosa canción en lengua de señas o lengua de signos.

Mientras desarrollaban el segundo acto, que se tituló “Moons” sonaron los acordes de la canción “Something just like this”, grabada originalmente The Chainsmokers en 2017.

Toda la banda se puso un casco de Alíen para brindar un segmento que ha sido aplaudido en las redes sociales. Chris Martin se puso al frente del escenario para interpretar “Something just like this” en lengua de señas.

Situado al frente del escenario y con un t-shirt, al igual que los otros músicos que se leía: “Everyone is an alien something” (Todo el mundo es un extraño alguna vez), Martin se dirigió a la comunidad sorda y de otras condiciones presentes haciendo las señas.

Además, en el piso del escenario, iluminado de azul, se proyectaron las letras del tema, de forma que la gente podía leer.

En este set se unieron hombres como 'robots' sumado a los integrantes con cascos de alien mientras descendía un espejo de láser, una bola brillante y mucha pirotecnia.

Este fue sin dudas uno de los momentos más aclamados e inclusivos, que hasta hizo sacar las lágrimas de algunos.

Otras acciones inclusivas

María Battle, quien trabaja en el departamento de Inclusión de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), dio a conocer otros momentos del espectáculo en las redes sociales que fueron inclusivos.

Desde la entrada al Estadio Olímpico un personal experto en lengua de señas recibió a esos asistentes, chocando sus manos.

Destacó que fue el primer concierto dominicano en tener un área designada para personas con discapacidad.

Algo muy importante, usaron la tecnología SubPac que transmite al cuerpo las vibraciones de la música. “SubPac te permite tener una experiencia física de la música”, se lee en la publicación de Batlle, en cuyo video ella se le ve poniendo el chaleco con esta tecnología a un asistente.

Pero no solo eso. Joel Mercado (@jmercadooficial), un intérprete en lenguaje de señas estaba con ellos bailando y haciendo transmitir la energía y la buena vibra de las canciones de Coldplay.

“Gracias a todas las personas sordas que asistieron. Lloramos de la emoción. ?? Gracias a @subpac por existir. A @coldplay por este regalo, @sdconcerts, @saymondiaz, @josechabebe y @cayena40 por confiar y apoyarnos. @mariabatllefoundation @rdensena @museseekproject @jmercadooficial #ColdplaySantoDomingo #Inclusion”, escribió Battle.

Dio a conocer, además, que mediante su fundación del mismo nombre, usó dos prototipos de SubPac en 2014 con estudiantes sordos de La Romana.

“Luego de años de intentar tener conciertos inclusivos en RD, logramos el más grande (Coldplay). Gracias a la visión de sostenibilidad que caracteriza esta gira mundial de Coldplay y el apoyo de @sdconcerts, @saymondíaz y @josechabebe”, agregó en las letras dentro del video que se ha vuelto viral.

Desde el ángulo donde se grabaron a los asistentes sordos pudo notarse cuán emotivo fue que Chris Martin y toda la banda Coldplay los sorprendieran interpretando en lengua de señas el hit de música electrónica.