Elton John, el genial músico de las gafas excéntricas

Celebra su boda de brillantes con la vida pudiendo presumir de haber logrado una larga y exitosa carrera sobre el escenario y de vivir feliz con su marido y dos hijos aún adolescentes. Los 75 años del británico Sir Elton John o Reginald Kenneth Dwight, su verdadero nombre, resumen décadas de música pop rock con temas tan emblemáticos como "Your song", “Sacrifice”, "Nikita", “Candle in the wind” o “Rocket man”, que han conquistado a varias generaciones.

Más de un cumpleaños

Llegar a ser uno de los músicos más influyentes no quita haber pasado también por dificultades, pues su vida no ha sido un camino de rosas, y quizá por ello suele encarar la vida tras unas grandes gafas. Elton John tiene otra conmemoración anual que no esconde: cada 29 de julio celebra que desde 1990 está sobrio, ya que durante tres décadas fue alcohólico y tomaba drogas.

Él mismo ha relatado que llegó a ser un hombre “roto” por las drogas y el alcohol, pero que todo cambió cuando pudo afrontar la situación, pedir ayuda e ingresar en una clínica.

Sus problemas de salud también le han hecho llevar un marcapasos desde 1999, está operado de las cuerdas vocales y ha superado un cáncer de próstata y una grave infección por la que estuvo a punto de morir en 2017, además de haber pasado recientemente el coronavirus.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/22/550083101112-12a1be13.jpg Imagen de archivo fechada en Beverly Hills, el 6 de enero de 2020, de Elton John y su pareja, David Furnish en la 77 edición de los Globos de Oro. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

Niño prodigio

Nació en 1947 en el barrio de Pinner, en Middlesex (Londres), en una familia en la que el padre era un oficial del Ejército que solía tocar la trompeta y su madre ama de casa. Elton fue un niño prodigio para la música, a los cuatro años tocaba el piano y a los 11 fue becado por la Real Academia de Música de Londres.

Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, se fue a vivir con su madre, aunque hasta la muerte de ella, en 2017, mantuvieron una relación de amor y odio, como relata en su autobiografía "Yo, Elton John".

Comenzó a despegar en la música en los sesenta junto a la banda "Bluesology", donde estaban el pionero del blues británico Long John Baldry y el saxofonista Elton Dean, por quienes tomaría el nombre artístico de Elton John.

Su primer sencillo, "I've been loving you too long", lo graba en 1968 y al año siguiente su primer elepé, “Empty sky”.

A lo largo de su carrera ha editado más de treinta álbumes, sumando todo tipo de galardones, 38 discos de oro, 25 de platino, 2 Óscar, 2 Globos de Oro o 5 Grammy y ha vendido más de 300 millones de discos y ofrecido cerca de 4.000 conciertos en todo el mundo.

Los Óscar los consiguió con 25 años de diferencia. El primero en 1995 con "Can you feel the love tonight" de la película “El rey León” y el segundo en 2020 por el tema "I'm gonna love me again" de la película autobiográfica “Rocketman”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/22/550083101113-50dafad6.jpg A lo largo de su carrera, Elton John ha editado más de treinta álbumes, ha vendido más de 300 millones de discos y ofrecido cerca de 4.000 conciertos en todo el mundo. ( EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Icono LGTBI y a favor de Ucrania

En el plano sentimental, el autor de preciosas baladas románticas está unido desde 1993 al cineasta canadiense David Furnish, con quien se casó el 21 de diciembre de 2005 en el Ayuntamiento de Windsor y son padres, por vientre de alquiler, de dos hijos, Zachary (2010) y Elijah Joseph Furnish-John (2013).

Muchos desconocen que antes de esa boda, Elton John se casó con una mujer, Renate Blauel, una ingeniera de sonido alemana a la que dio el sí quiero el día de San Valentín de 1984 y para muchos fue una forma entonces de esconder públicamente su homosexualidad.

Después, el músico se convertiría en icono del colectivo LGTBI y de la lucha contra el sida. Ha creado la Elton John AIDS Foundation, a la que dedica parte de los beneficios de sus discos y financia asimismo con las fiestas post-Óscar que organiza.

Su compromiso social también lo ha demostrado más recientemente solidarizándose con los ucranianos y condenando la invasión rusa durante un concierto en Nueva Jersey el pasado febrero. “No hay justificación para esto", afirmó el cantante.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/03/22/una-persona-con-lentes-y-la-mano-en-la-noche-a7b25207.jpg El músico británico cumple 75 años. (EFE/EPA/JULIAN SMITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

Gira de despedida

Como buen inglés, Elton John es un apasionado del fútbol -llegó a adquirir el equipo Watford Football Club- y de los coches, aunque su mayor colección es la de gafas, de las que ha llegado a diseñar una colección, presentada en 2021, cuando se encuentra inmerso en una gira de despedida.

Si su película autobiográfica “Rocketman” ha sido para él como una catarsis, lo es también su anunciada última gira, "Farewell yellow brick road", con conciertos en ciudades de los cinco continentes entre 2018 y 2023.

Elton es el tercer artista con más temas en la lista de éxitos de Estados Unidos, solo superado por Elvis y los Beatles.

Nos deja cientos de actuaciones memorables, como cuando escribió junto a John Lennon "Whatever gets you through the night" y la interpretaron en el Madison Square Garden de Nueva York o cuando cantó en el funeral de su amiga Lady Di "Candle in the wind", escrita originalmente en recuerdo a Marilyn Monroe.

¡Feliz cumpleaños Elton John!