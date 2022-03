Policía revela causa de muerte de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters

La Policía Metropolitana de Bogotá, Colombia, informó preliminarmente la causa de muerte del baterista Taylor Hawkins, ocurrida en su habitación de hotel.

En un comunicado que recoge El Tiempo de Bogotá, la institución señaló que, "la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo a versiones de allegados el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Laboratorio de SIJIN e investigadores se desplazan al lugar de los hechos para el desarrollo de los actos urgentes”.

Extraoficialmente, se indica indican que Hawkins presentó un dolor en el pecho, ante lo cual se llamó a una ambulancia, pero el músico falleció antes de que llegara el socorro.

Su muerte sucedió sólo horas antes de que el grupo se presentara en el festival Estéreo Picnic de la capital colombiana.

Los norteamericanos habían tocado hace justo una semana, el viernes 18, en el cierre de la primera noche del festival Lollapalooza Santiago. Ahí protagonizó uno de los momentos más emotivos de la velada, cuando se despojó de las baquetas y los tambores, pasó al frente, cantó un cover de Somebody to love de Queen y remeció al Parque Bicentenario de Cerrillos.

Antes de la presentación de la banda en el Festival Estéreo Picnic, los organizadores anunciaron a los asistentes la cancelación de la presentación por el suceso,acto segudio llenaron de velas el escenario donde se presentarían los hombres de Best of you.