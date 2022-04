Rock in Río rendirá un homenaje al octogenario cantautor Gilberto Gil

El cantautor y exministro brasileño de Cultura Gilberto Gil, uno de los principales representantes del Movimiento Tropicalista y de la Música Popular Brasileña (MPB), recibirá un homenaje en la octava edición del Rock in Río, que se realizará en septiembre próximo en esta ciudad brasileña.



Los organizadores del considerado mayor festival musical del mundo anunciaron este viernes que Gil, que en junio próximo cumplirá 80 años, será el encargado de encerrar la noche de conciertos del 4 de septiembre en el Palco Sunset, uno de los principales escenarios del Rock in Río.



El cantautor, una de las atracciones en la primera edición del festival en Río de Janeiro (1985), ofrecerá un concierto inédito en la octava edición del Rock in Río, en la que podrá conmemorar sus 80 años al lado de amigos y de familiares que también han seguido la carrera musical, como Bem Gil, Joao Gil, Nara Gil, Flor Gil, José Gil, Marcelo Costa, Danilo Andrade, Diogo Gomes y Thiago Queiroz.



"El cantante, un verdadero patrimonio musical de Brasil y memoria viva de la primera edición del evento que colocó a Brasil en la ruta internacional del showbusiness, cerrará el telón en el primer final de semana del festival con un concierto espectacular", según un comunicado divulgado por la organización.



Junto a sus familiares interpretará algunos de sus mayores éxitos, como "Esperando na janela", "A Paz", "Andar com fé" y "Palco".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Esa misma noche se presentarán en el Palco Sunset el rapero Emicida y las cantantes brasileñas Luisa Sonza y Marina Sena. La principal atracción de esa noche en el Palco Mundo, el principal escenario del, será el estadounidense Justin Bieber."Recibir Gilberto Gil en el Palco Sunset es un honor, aún más si pensamos en la posibilidad de que rescate tantos recuerdos increíbles de su primera participación en el festival hace 37 años", afirmó el director artístico del Palco Sunset, Zé Ricardo."Su trayectoria en la música es inmensa y representará el legado de todos nuestros grandes nombres de la Música Popular Brasileña. Por eso el homenaje no se limitará a un único día. En los siete días del evento tendremos proyecciones en las pantallas del palco que contarán su historia", agregó.El cantautor, conocido mundialmente por canciones como "Aquele Abraço", "Calice", "Refazenda", "Domingo no Parque" y "A Novidade", ha vendido cerca de 4 millones de copias de sus cerca de 60 discos y ha recibido nueve premios Grammy.La octava edición delen Río de Janeiro estaba prevista inicialmente para septiembre y octubre de 2021, pero la pandemia de la covid obligó a los organizadores a aplazarla un año.El evento musical tendrá siete noches de conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 en la llamada "Ciudad del Rock" que los organizadores volverán a montar nuevamente en el Parque Olímpico de Río de Janeiro.La edición de 2022, con atracciones como Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Guns n' Roses, Green Day, Coldplay y Dua Lipa, será la vigésimo primera del festival en su historia y la octava en Río de Janeiro, donde nació en 1985.En 35 años de vida el festival ha realizado 20 ediciones en Río de Janeiro, Lisboa, Madrid y Las Vegas, 119 días de conciertos y 2,338 atracciones musicales, vistas por unos 10,2 millones de espectadores.