La propuesta de Barbi Recanati, la justiciera del rock en femenino

¿Y si les dijeran que la música tal y como la conocemos, y especialmente el rock, no serían lo mismo sin las historias de un montón de mujeres cuyos nombres, en muchos casos, les sonarán desconocidos? Pues Barbi Recanati se ha encargado de cambiar eso.

Esta artista, música y productora argentina, con decenas de miles de seguidores en sus redes sociales y una fuerte presencia en todo el panorama de habla hispana, ha lanzado “Mostras del Rock”, un libro ilustrado que recopila las aportaciones femeninas más importantes de la historia de la música y del género rock.

El éxito no se ha hecho esperar: “el 9 de marzo salió el libro, el 11 de marzo ya los habíamos vendido todos y tuvimos que hacer una segunda tirada”, dice la autora en entrevista con Efe.

“De no ser por estas mujeres, la música que escuchamos en la radio no sería la misma”, dice Barbi Recanati sobre las artistas de las que habla en “Mostras del Rock”.

VOCACIÓN Y DISCRIMINACIÓN

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/mostras-del-rock-libro-67bd3317.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/17/mostras-del-rock-libro-67bd3317.jpg -Tapa del libro "Mostras del rock", de Barbi Recanati. (EFE)

Bárbara Recanati (35), más conocida como Barbi Recanati, nació el 28 de noviembre de 1986 en Buenos Aires (Argentina), aunque por sus venas corre también sangre vasca (española) por parte de madre.

Su vocación fue temprana: “Creo que con 13 ya había comenzado con la música y a los 14 estaba dando mi primer concierto”, dice, “y a partir de los 18 o los 19 ya empezó a ser mi estilo de vida y mi trabajo”.

De hecho, en el 2005, nacía el grupo de rock indie y alternativo, con el que Barbi saltó a la fama temprana: Utopians, que cuentan con dos EP llamados “Factory I y II” y lanzados en 2005 y 2006 respectivamente, y cinco álbumes: “Inhuman” (2007), “Freak” (2010), “Trastornados” (2012), “Vándalo” (2014) y “Todos nuestros átomos” (2016).

Sin embargo, si mira hacia atrás, Barbi recuerda la discriminación y trabas que tuvo en la industria por ser mujer: “creo que lo llevaba incorporado en mi ADN, pero trataba de no combatirlo, como pensando ‘bueno, es lo que hay’”. ¿Y qué era lo que había? “Tengo que tolerar que el dueño de este club me mire los pechos o me trate distinto, tengo que tolerar que el sonidista me subestime, o que inclusive una vez un compañero mío de banda me dijese ‘yo no quiero tener éxito, si no no tocaría como una mujer’”, relata.

“Y recuerdo que no me parecía ofensivo, me parecía que era simplemente lo que había”, añade, “pero recuerdo que un día me di cuenta de que no estaba bien, que no tenía que ser así y que no lo tenía que tolerar nunca más”.

CONSTRUYENDO UN CONTEXTO

Así, Barbi Recanati comenzó el camino que la ha llevado a rescatar a las “mostras” del rock: “yo quería seguir haciendo música, pero en otro contexto, y la única manera de que hubiera ese otro contexto era construirlo”.

Para la artista, aquel “fue un proceso largo”, aunque hubo un momento determinante: “uno de los miembros de ‘Utopians’ tuvo varias denuncias por acoso sexual.

"Y, al enterarme, automáticamente decidí disolver el grupo y dejar de tocar”.

Era 2017, el denunciado era el guitarrista Gustavo Fiochi, y la banda estaba justo en su mejor momento: su último disco “Todos Nuestros Átomos” había sido nominado a los Grammy latinos como “Mejor Álbum de Rock”.

Las consecuencias, por tanto, no tardaron en llegar para Barbi: “recibí muchísima agresión por parte de la escena del rock que me rodeaba y de la cual había formado parte durante más de diez años”, confiesa, “ahí fue cuando me di cuenta de que no era una más: era una mujer. Y las cosas eran distintas para una mujer”.

Aunque no estuvo sola: “recibí mucho apoyo por parte de otras compañeras músicas y artistas, mujeres, lesbianas, a veces trans… Así fue cuando me di cuenta de que había que agruparse”.

“Cuando pasó todo esto, decidí alejarme de la música… Pero una amiga me dijo: ‘¿por qué no haces algo para construir otro modo?’ Y claro, yo lo que tenía más a mano era mi propio estudio de grabación”.

CAMBIANDO LA ESCENA

Así fue como nació su propio sello discográfico, de carácter feminista e inclusivo, “Goza Records” en 2018: “el primer año grabamos 12 discos”, dice, y es que “fue como un ‘big bang’ de la escena musical argentina”.

Ella, por su parte, lanzó el EP “Teoría Espacial” en 2018 y el álbum “Ubicación en tiempo real” en 2020.

Algunas de sus canciones más conocidas son “En la Frente”, “Que No”, y la propia “Teoría Especial”, siempre con influencias del garage rock, el indie y el rock alternativo.

Para Barbi, “es importante entender que para que funcione una nueva escena musical, tiene que haber un cambio de paradigma. Ese cambio respecto a la industria que ha habido hasta ahora, piramidal, exitista y ultracapitalista, lleno de explotación y abusos. Y la única manera de lograr ese cambio es de manera interseccional, antisexista, antirracista, transfeminista…”.

Una interseccionalidad muy presente en el libro de Barbi, “Mostras del Rock”, cuyo prólogo redacta Roberta Marrero (una escritora y activista trans), y a través de cuyas páginas podemos conocer las historias de mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, lesbianas o trans, cuyas importantes aportaciones a la historia de la música rock han quedado invisibilizadas.

Y Barbi las ha hecho visibles gracias a este proyecto, que ya había nacido en 2018 en forma de Podcast.

Ahora, llega en forma de libro, escrito por Barbi e ilustrado por @Powerpaola, para todo aquel que quiera ponerles rostro a estas “mostras”.

A través de sus páginas los lectores pueden conocer a mujeres como Patti Smith, Memphis Minnie, Sister Rosetta Tharpe o Wendy Carlos, esta última “sin la que no sabríamos si los sintetizadores tendrían la presencia que tienen hoy en la música y cuya carrera terminó cuando se mostró ante el mundo como mujer ‘trans’”.

Pero son muchas más, todas ellas esenciales, porque Barbie tiene claro que “cada historia que cuenta el libro es importante para la música que conocemos hoy. Nada de lo que escuchamos en la radio sonaría igual sin alguna de estas historias”.