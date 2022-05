Jandy Ventura lanza “El Legado del Caballo”, un álbum que su padre quería culminar

Con unas 106 producciones grabadas, el fenecido artista dominicano Johnny Ventura se preparaba para regrabar muchas de sus canciones en 65 años de trayectoria aprovechando la tecnología e invitando a algunos artistas amigos.

Su lamentable partida el 28 de julio del 2021 dejó este proyecto inconcluso y su hijo Jandy Ventura echó a andar el álbum "El Legado del Caballo", que finalmente salió a la luz este martes.

En una emotiva rueda de prensa, realizada en el centro de eventos Meridian, se presentó el álbum en el que Jandy interpreta y reúne a artistas que cantan sus éxitos favoritos de Johnny Ventura, entre ellos Sergio Vargas, Rubby Pérez y Gilberto Santa Rosa.

Esta producción fue lanzada con el propósito de homenajear la trayectoria musical del "Caballo Mayor" y el merengue, el cual consta de 14 temas. “El Legado del Caballo vol. 1” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y Jandy dijo que es el primero de varios donde saldrán otros artistas que ya mandaron sus voces, como Fernando Villalona y Wilfrido Vargas.

Ya Jandy tiene 27 temas grabados para otras producciones. El volumen I se logró mandar a los Grammy Latinos, algo que abogó mucho Johnny Ventura de mantener el renglón de "Merengue y bachata".

"Viene un volumen II, un volumen III y IV", dijo Jandy. "Lograr este disco con todos los artistas invitados, con todo lo que ha significado estos últimos ocho meses, para mí y para toda la familia Ventura ha sido muy difícil, pero hoy es un sueño hecho realidad", expresó el merenguero al borde del llanto en compañía de su madre y hermano.

Entre el público estaban la viuda, Josefina Flores (Doña Fifa), los tres de los hijos de Jandy y su esposa Yamel Ros. En la pantalla presentaron a los artistas invitados y hablaron por video Sergio Vargas y Rubby Pérez. "Va a ser un antes y un después este disco", dijo Pérez.

Se cumple un sueño de Johnny

Doña Fifa confesó que se ha cumplido un sueño de Don Johnny, ya que se había habilitado un estudio para comenzar a regrabar los temas."Yo estoy contentísima porque parece mentira que hoy Juan de Dios (Jandy) está logrando lo que Johnny quería. Él quería hace tiempo, que esa música tan buena que tenía, llevarla al día de hoy. Ya Jandy tenía el estudio listo para comenzar a grabar con su papá lo que hoy está haciendo. Yo sé que mi marido allá (en el cielo) está contentísimo con Jandy".

Continuó narrando la viuda del icono del merengue: "Nunca se me olvida un día que entré a la habitación y lo vi hablando con Jandy y lo oí con tanto amor cuando habló con su hijo. Al final le dije cuando cerró, ¿tú lo quieres mucho, verdad? y me dijo -mami, ese es mi clon-", fueron sus emotivas palabras en medio del aplauso.

Al ser abordada sobre cómo afrontó la partida de su esposo, declaró lo siguiente: "Cuando se fue Johnny el mundo se me acabó. Pero me acordé que tenía tres hijos, que si su papá no estaba, tenía que estar yo. Me aferré a ellos, les estoy dando soporte. Cuando quiero llorar voy sola a la habitación y lloro, pero delante de ellos estoy tratando de darles la fuerza que ellos necesitan y ayudándolos. Lo que le digo a las personas que en casos así la unión es lo único que hace falta".

Los artistas eligieron sus temas

Para este álbum los artistas eligieron las composiciones que querían cantar. La selección fue muy personal, algunos porque los marcó en una época y otros porque crecieron con esa canción.

De Gilberto Santa Rosa Jandy Ventura contó que a sabiendas de que el intérprete de "Merenguero hasta la tambora" había grabado salsa, el astro boricua le dijo: -Mi sobrino, yo canto salsa todos los días- y entonces grabó el popular merengue "Llegaron los caballos".

Rubby Pérez canta "Titita", una canción de Ventura de 1974 que Jandy confiesa nunca había escuchado.

Siendo un jovencito en la zona de Haina, Rubby se subía en una mata a ver a Johnny Ventura cuando se presentaba por ahí en esos años y de esos merengues su favorito fue "Titita". "Este será uno de esos CDs que la gente va a querer tener en su casa", auguró "la voz más alta del merengue".

"Cada canción tiene un motivo por el cual el artista la eligió. Y me quitaron esa responsabilidad porque de verdad iba a ser muy difícil", comentó Jandy, quien co-produjo el álbum.

Los artistas que colaboran

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/texto-portada-del-disco-el-legado-43f698d3.jpg Portada del disco "El Legado". (FUENTE EXTERNA)

La producción consta de 14 temas y cuenta con la colaboración de Gilberto Santa Rosa, Milly Quezada, Jose Alberto El Canario, Manny Cruz, Sergio Vargas, Héctor Acosta, Néstor Torres, Willy García, Alex Bueno, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Roberto del Castillo, Alex Matos y Rubby Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/texto-portada-del-disco-el-legado-2-45ff89ba.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/texto-portada-del-disco-el-legado-2-45ff89ba.jpg

Dentro de este Vol. 1 se encuentran “Yo soy el merengue”, “La agarradera”, “Merenguero hasta la tambora”, “Llegaron los caballos”, “El carbonero”, “Agonía”, “Dilema”, “Las indias de Baní”, “Cuando tú estás cerca de mí”, “Consígueme eso”, “El chisme”, “La verdad” y “Tititá”.

“Yo Soy El Merengue” fue el primer tema de promoción donde gracias a la tecnología se logró insertar la voz de Johnny Ventura en esta colaboración musical junto a su hijo, que también incluyó un material audiovisual donde se resalta la dominicanidad.

De esta producción, también suena en la radio “Matilde Lina”, una charanga grabada por el Caballo Mayor en el año 1975 del compositor colombiano Leandro Díaz y ahora con una nueva versión interpretada por Jandy en colaboración con José Alberto El Canario.

Destacados músicos como Janina Rosado, Johnny Chocolate, Pedro Rojas (Pío), Frasier Hernández, Isaías Leclerc, Jaden Sufran Ortiz, este último con apenas 12 años nieto del fallecido director del Combo Show, Pablito Barriga; así como otros artistas de la instrumentación impusieron su experiencia en el disco.

El trabajo musical es bajo la producción de Jandy Ventura, Henry Jiménez, Antonio González y Julio César Félix.

La discografía es el comienzo de varios eventos basados en “El Legado del Caballo”, que traerán espectáculos en varias localidades del país e internacionalmente, a partir de noviembre del presente año.

De hecho, Jandy Ventura anunció que prepara un concierto en el Palacio de los Deportes el 25 de noviembre y otro concierto en el Gran Teatro del Cibao el día 26.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/11/johnny-ventura-con-un-micrófono-en-la-mano-614b0477.jpg Jandy Ventura durante el lanzamiento. (FUENTE EXTERNA)