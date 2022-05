Muere hija del cantante y comunicador Raúl Grisanty

“Jenecita, hija mía descansa en paz, perdona mis ausencias. Este dolor lo llevaré siempre”, con este emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram el comunicador y cantante dominicano Raúl Grisanty dio a conocer el fallecimiento de su hija. Varias figuras se solidarizaron con el artista tras dar a conocer la información.

Aunque no dio detalles del deceso de su decendiente, sí agradeció las muestras de cariño de sus fanáticos y colegas. "Mil gracias a todas y todos por sus palabras de aliento. (Gracias a) los que (por la) vía privada y pública me expresaron su pesar por la muerte de mi hija mayor. Gracias en nombre de la familia", expresó en otra publicación en la misma plataforma.

Grisanty es un reconocido comunicador y artista dominicano, fue presentador de los espacios “Caribe Show” y “Domingo Millonario”, formó parte del elenco del programa de humor “Teleloquera”. Además de actuar en las obras teatrales “Solano” y “El vuelo de la paloma” de Franklin Domínguez.

Como artista popularizó temas como: “Yo lo haré”, “Se me hace tarde”, “Enamorado de tu boca”, “Nunca podrás decir que no te amé”, “Atrévete a decir que no”, “Sin verte”, “Parejera”, “Se que tu me quieres”, “Amor mío”, “Cuando se acaba el amor”, “Caricias ajenas”, “agárrense de las manos”, “Camino al puente”, “Poema de la despedida”, y su nuevo tema “Caballero y ladrón” resumen sus cinco décadas de cantante.