El consejo de Mijares a su hija Lucerito; será reconocido en los Heat 2022

El cantante mexicano Mijares, de 64 años, tiene una dilatada carrera en la música.

Con más de 30 álbumes de estudio desde sus inicios en la década de los 80, el cantautor será reconocido en la séptima edición de Premios Heat 2022 como “Artista Oro” por su trayectoria artística.

La premiación se llevará a cabo esta noche desde la playa Juanillo de Cap Cana en el hotel Margarita Ville Island Reserve y transmitida por la cadena HTV y TNT desde la 7:00 p.m.

“No hay forma de agradecer que se hayan fijado en mí en esta séptima edición de Los Premios Heat y agradecer al público porque es el público que hace que un artista siga vigente. Estoy feliz y encantado de estar aquí en República Dominicana”, indicó el artista que es conocido por ser bastante conversador y honesto.

Consejo a su hija Lucero Mijares

En los últimos meses su hija Lucero Mijares ha captado la atención por su hermosa voz al salir a escena con sus padres, Manuel Mijares y Lucero Hogaza.

La joven de 17 años asegura que desea dedicarse de lleno a la música y Mijares fue abordado sobre qué le ha aconsejado.

En tono de broma, el artista dijo: “Yo le he dado muchos consejos pero no me hace caso ninguno”. “Ella es ella”, dice.

Lo que siempre le recalca es crear un estilo más allá de la voz: “Siempre le digo que pienso más en el estilo que en una buena voz porque es lo que le da identidad a un cantante”, expresa Mijares al ser consultado por Diario Libre.

También le dice tanto a ella como a su hijo Jose´ que no traten de imitar a nadie.

Mijares, autor de éxitos como “No se murió el amor” y “Para amarnos más”, reconoció que sus hijos nacieron en un ambiente musical y es lo que les gusta. José, el mayor, es músico y toca diversos instrumentos como la guitarra, y Lucerito se decanta más por cantar en distintos géneros y toca el piano.

Así lo expresa el cantautor: “Desde chicos se han formado en este medio y están acostumbrados a escuchar de todo, desde The Beatles, pasando por Juan Luis Guerra, Maluma”, comenta en la conferencia de prensa realizada con los artistas que serán distinguidos, entre ellos Carlos Vives y Fonseca.

Lucerito Mijares, nacida el 2 de febrero del 2005, le gusta el teatro musical y durante la pandemia se volvió viral al cantar con su madre, la cantante y actriz Lucero “Gloria a ti”, en un concierto streaming, destacando por su voz y parecido con la cantante.

Mijares recordó que hasta el día antes de ese show la adolescente no se había decidido a cantar con ellos, pero se motivó y lo hizo.

El cantautor, que pronto lanzará el álbum número 34 de su carrera, dijo que ve a su hija muy aplicada. “Es increíble todo lo que se pone a cantar en la ducha, de todo tipo de géneros”, dijo sonriente.

También afirmó que ni ellos como familia ni su niña le hacen caso a los comentarios negativos que han llegado a recibir criticando el físico de la menor.

Relación con Lucero

El éxito del show streaming a mediados del 2021 hizo que Lucero y Mijares anunciaran una gira de conciertos que incluirá el Auditorio Nacional de México este este 17 de junio de 2022.

Comenta que será un show de dos horas muy interactivo. “Estamos muy en familia. La gente se queda muy contenta luego del concierto”.

La expareja lleva una excelente relación de padres divorciados y hasta viven cerca el uno del otro.

De igual forma, en entrevistas la actriz habla maravillas de su exesposo.

Se casaron en 1997 en una ceremonia televisada que quedó presente en la farándula popular mexicana además de las canciones que fueron la banda sonora de telenovelas de la época de los 90.

Se divorciaron 14 años después y con dos hijos en común.

Mijares confesó en la rueda de prensa de Premios Heat que comparten más luego de estar separados.

Juntos popularizaron las canciones “El privilegio de amar” y “Cuatro veces amor”.

Sobre el mundo de la música, entiende que todo ha cambiado desde que empezó su carrera musical en los años 80, pero el artista debe adecuarse a todos esos cambios.

“Viví la industria de los álbumes, las disqueras. Antes debías irte de promoción un mes completo a Argentina por ejemplo, pues lo que sonaba en Córdoba no era lo mismo que en Buenos Aires. ahora todo está globalizado”, considera.