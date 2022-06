"Los NFT llevarán a la industria musical a una nueva forma de distribución”, afirma experto José Colmenares

El experto venezolano, José Colmenares, comparte una nueva perspectiva del marketing en la industria musical con esta nueva forma de distribución, pues cuenta con experiencia en promoción, distribución y mercadeo, al haber sido parte de proyectos con artistas de la talla de Luis Fonsi, J-Balvin, entre otros.

Y es que artistas de talla internacional como Madonna ya comienzan a explorar los NFT (Token No Fungibles), con la finalidad de garantizar la exclusividad de lo que se adquiere en el mundo digital, por lo que se abre una nueva puerta en el metaverso.

“La misión de un NFT es representar algo como único, es decir, no hay dos iguales. Los token no fungibles están en su etapa de inicio, pero no por ello debemos ignorarlos puesto que nos permitirán acabar con los plagios en el mundo digital. La música es solo un lugar desde dónde podremos desarrollar estos proyectos, pero la realidad es que todo producto puede tener token”, dijo José Colmenares.

José Colmenares aparece en las redes sociales como @josecolmeig y es un joven venezolano que se ha desempeñado en él área de marketing digital desde el 2013.

Sobre sus inicios

Cuando Instagram todavía era desconocido para muchos, José ya había aprendido diferentes técnicas de crecimiento de seguidores. 12 millones de usuarios acumulados entre sus diversas cuentas de contenido y proyectos emprendedores lo demuestran.

Hace cinco años, cuando aún vivía en Venezuela, surgió su interés por las criptomonedas, por lo que realizó estudios y buscó tutores para entender la materia y, así crear su comunidad de crypto llamada “Latin Cripto”, misma que logró más de 200 mil suscriptores. Gracias a este proyecto, José tuvo la oportunidad de entrevistar a John McAfee en el 2018.

“En 2017, decidí mudarme del país debido a la situación caótica en la que se encontraba Venezuela. A pesar de que no me afectaba económicamente, no podía acceder a buenos servicios básicos para tener una buena calidad de vida. Una de las cuentas de Instagram mostraba la realidad de mi país, terminé desempeñándome como reportero de prensa, y fui perseguido por ello, así que lo mejor fue partir a Estados Unidos en busca de una nueva vida”, detalló Colmenares en una nota informativa.

En USA encontró el click perfecto entre sus dos grandes pasiones: el marketing y la música.

“El marketing está en todos lados y tener la oportunidad de colaborar en proyectos tan importantes como Javier Hala Madrid, Nacho, Marko Música, Sharlene, Ñejo, J Balvin, Luis Fonsi, Belinda, entre otros, ha sido de las grandes recompensas”, destacó.

“Esta etapa me permitió explorar un nuevo mundo que es muy interesante y apasionante. El objetivo es marcar un antes y un después con la llegada de otras opciones para distribuir productos digitales garantizando su autenticidad”, añadió.

Regalías y ganancias

Con la llegada de los NFT, un Token No Fungible por sus siglas, al mundo de la música, Colmenares visualiza un cambio radical en la forma de distribución del producto, en las regalías y ganancias.

Por esa razón considera importante que se conozca más sobre el tema y así "comprendamos mejor la nueva perspectiva del marketing digital. Artistas como Madonna ya se están aventurando a vivir la experiencia”, mencionó.

José se ha trazado una nueva meta en la que pretende impulsar los NFT a esta nueva forma de distribución, que pronto será un “auge que revolucionará el mundo digital nuevamente”, declaró.

Desea que México sea la plataforma de lanzamiento de su NFT.

De manera paralela, trabaja en “UPS Future”, un proyecto dual que estará disponible en Web 2.0 y Web 3.0, estará dirigido principalmente al público hispano.

El propósito es que los dueños de los NFT tengan acceso exclusivo a proyectos del metaverso. “UPS Future apenas empieza, pero haber despertado el interés de David Meltzer para su programa de Bloomberg TV y ser entrevistado por un empresario tan exitoso, me hinchó el pecho de orgullo”, concluyó @josecolmeig.