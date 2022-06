Mora perfila el futuro del reguetón en su música sin perder la esencia

Consciente de que todo puede cambiar en cualquier momento, el cantante puertorriqueño de música urbana Mora tiene en sus últimas producciones la reinvención del reguetón, un género que ha liderado las listas mundiales de la música, cuyas colaboraciones y su más reciente disco "Microdósis" lo demuestran.

"(En el reguetón) Puede pasar cualquier cosa, todo el tiempo cambia y nunca sabes lo que va a pasar, pero siento que la esencia del reguetón nunca se va a ir, será un poco más rápido o más lento, pero la esencia siempre va estar y nació ahí en Puerto Rico", responde en una entrevista con Efe el cantante en su visita a la Ciudad de México este lunes.

En el 2018 Gabriel Mora (Bayamón, 1996) presentó su primera canción "Mientes" bajo la disquera Rimas, como una de las promesas del género urbano.

Ahora, ya como una realidad, su trabajo ha traspasado fronteras por temas como "Una vez" junto a Bad Bunny o "Tus lágrimas", junto a Sech.

En 2021, Mora publicó su disco "Primer día de clases", se trataba de su presentación oficial en la industria y en la que, a través de 16 canciones, mostró lo que era como cantante con las inseguridades normales de cualquier comienzo, y sonoramente exploró el reguetón y el trap.

"El primero (disco) fue para mí como experimentar, estaba encontrándome todavía y ya cuando entregamos 'Microdósis' me sentía más tranquilo y satisfecho estaba sonando como yo quería", cuenta el cantante.

En este último disco lanzado en abril, Gabriel comprendió que el reguetón se puede hacer con sonidos poco convencionales y a través de 15 canciones muestra "el viaje" a lo que probablemente se está perfilando como el futuro del género y el urbano, con sonidos más electrónicos.

"Lo que está pasando ahora con la música electrónica no había pasado en Puerto Rico aunque ya existía, todo vira y es cuestión de adaptarse, seguir evolucionando y quedarse en el carril que es, la música va a seguir cambiando", explica el cantante quien además disfruta el factor sorpresa que muestra en todo el disco.

IMPULSAR EL ÉXITO DE LOS DEMÁS

Mora orgullosamente confiesa que ama su país y que nunca podría dejar de vivir ahí. Es parte de la generación de artistas puertorriqueños que actualmente están renovando, reinventando y expandiendo los límites de la música latina como Bad Bunny o Jhay Cortez.

Ambos son sus amigos y se han beneficiado de su talento con éxitos como "Dakiti", interpretada por estos dos últimos, "Memoria" de Jhay y otras celebridades como Karol G con "El makinon", también han visto crecer su carrera gracias a sus ideas.

No obstante, confiesa que no le interesan las colaboraciones por el beneficio económico y que todas las aportaciones que hace a la música de otros artistas y viceversa, están basadas en la amistad.

Por eso celebra el éxito de Bad Bunny en su último disco "Un verano sin ti", a quien le compuso el "beat" de la canción homónima y le enorgullece el apoyar a otros exponentes.

"Lo disfruto, no lo hago por el dinero, a la gente que yo ayudo es gente con la que tengo una relación y con las que hablo personalmente y somos amigos, yo no le escribo a mucha gente, pero da la casualidad que son personas que la están rompiendo", menciona Mora quien también se sorprende por la confianza que le ha brindado Bad Bunny.

Además, trabaja con inteligencia el éxito de los demás, pues asegura que nunca se arrepiente de dar los temas cuando estos se hacen virales.

"(Con 'Dakiti') puede que me la hubiese quedado y no hubiera tenido el éxito, no le doy cabeza a eso (arrepentimiento), sigo haciendo mi música y los muchachos también y no me voy a ir a la mala, además es una canción que la disfrutamos mucho hacer", relata.

El cantante está por comenzar una gira por Europa y cuenta que en su espectáculo se presentará en tres bloques, el primero será música de "Microdósis", después temas de "Primer día de clases" y por último sus éxitos, además espera regresar a México para ofrecer un concierto en solitario.