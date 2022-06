Productor Dímelo Flow: "Always Dream es un sueño cumplido"

Tras casi dos décadas en el mundo musical, Dímelo Flow, reconocido productor y DJ panameño afincado en EE.UU., ha cumplido su “sueño»- Always Dream, su primer disco de estudio con un grupo de artistas de talla mundial, como Yandel o Anitta, que interpretan sus composiciones.

“Para mí es como cerrar los ojos y al abrirlos ver que se ha cumplido el sueño. El logro es mío y de todos”, dijo el productor panameño a Efe en una entrevista.

Jorge Valdés, más conocido como Dímelo Flow, es de los productores más populares dentro del género urbano actual.

Nacido en Panamá, Valdés migró a EE.UU. cuando era un adolescente para cumplir su meta de ser un gran jugador de baloncesto.

Con solo 16 años, un accidente de tránsito truncó esos sueños mas le empujó a componer.

Ahora, envuelto en el mundo de la música, lanzará este jueves a la medianoche su primer disco, con el sello de la discográfica independiente Rich Music, para la que también trabajan algunos de los intérpretes del álbum.

“Es mi primer disco. Me siento muy orgulloso del trabajo que todos hicimos. Para mí ha sido un sueño crear esta pieza de arte”, dijo en una entrevista a EFE el productor panameño.

Con 28 canciones, “Always Dream” es interpretado por los artistas emblemáticos del género- desde los más legendarios del reguetón como los puertorriqueños Chencho Corleone, Wisin, Nicky Jam o Yandel, pasando por los más populares actualmente como Sech, Justin Quiles, Anitta o María Becerra, hasta las nuevas generaciones, como los panameños Yemil y Boza.

Algunos de los artistas le han acompañado a lo largo de su trayectoria musical y, a su vez, Dímelo Flow ha impulsado su carrera como el panameño Sech y el estadounidense con descendida puertoriqueña Justin Quiles, a quien conoció en 2015 y, desde entonces, uno de sus mayores aliados.

“Gracias a Dios, logramos el propósito de reunir todos estos artistas”, agregó Dímelo Flow. El productor panameño ya había trabajado anteriormente con ellos- “creo que le di una llamada a cada uno, les expliqué, les enseñé el proceso de hacer un disco y gracias a Dios todos ellos creyeron y ahora son parte de lo que es Always Dreams».

El álbum está inspirado en otros proyectos estrellas como “Más Flow- Los Benjamín” (2006), de los boricuas Luny Tunes y Tainy -los productores más influyentes del género-, o “Blin Blin” (2003), del dúo Luny Tunes, dos discos que cosecharon grandes éxitos y juntaron a los cantantes más famosos del momento.

“Para mí era y es aún un sueño que el jueves a las doce de la noche cumplimos porque siempre soñé y crecí con los discos Más Flow- Los Benjamis, Blin Blin, que eran varios tipos, y eso intenté crear de hacer”, agregó Dímelo Flow.

El DJ panameño asegura que las canciones “tienen diferentes fórmulas” y que hizo “un disco muy variado para diferente tipo de público- hay perreo, romántico, de party». “Le he dado el sello de mi energía en la canción".

Yo siempre fluyo en el estudio con los artistas, son muchas ideas que creamos juntos.

El sonido (puede ser) como una canción romántica pero siempre tiene discoteca”, añadió.

“Todo lo que yo he logrado en mi vida, todo lo que se me ha dado, y Dios me ha conseguido, es un logro para mí”, concluyó.

Admira a El Chombo y a Sech

Dímelo Flow, con 10.237.131 oyentes mensuales en Spotify, definió como “una leyenda” al productor panameño El Chombo -conocido por canciones como “El gato volador” o “Dame tu cosita»-, con quien le comparan en el argot popular.

“Para mi El Chombo es una leyenda; todo lo que venga de las leyendas siempre estaré agradecido”, detalló.

Respecto a Sech, a quien considera un “hermano” tras colaborar juntos en distintos proyectos, Dímelo Flow aplaudió el esfuerzo y el compañerismo que le presta.

“Sech ha trabajado duro por su carrera (…) Nos ayudamos mutuamente entre él y yo en el proceso de la carrera de los dos (…) es mi hermano, así que ha sido un proceso muy lindo y bonito entre los dos”, señaló.