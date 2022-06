Eladio Carrión, de nadador olímpico a 'romper' con la música

Con 6,1 de altura y haber practicado deportes desde niño, el destino de Eladio Carrión parecía estar destinado al mundo de la competición.

Toda la adolescencia y primeros años de adulto lo dedicó a la natación olímpica y representó a Puerto Rico en eventos como el Mundial de Natación de Barcelona (2013) y los Juegos Panamericanos.

Un buen día, Eladio Carrión decidió que ese no era el camino y tras pasar brevemente como stand up comedy y creador de contenidos hoy, con 27 años, disfruta del éxito en el mundo de la música urbana internacional con temas como "Kemba walker" con Bad Bunny, "No te deseo el mal" junto a Karol G o el corte "Paz mental", sencillos que son disfrutados por el público dominicano e internacional.

De sus álbumes ha lanzado "Sauce Boyz" (2020), "Sauce Boyz 2" (2021), "Monarca" (2021), "SEN2 KBRN, VOL. 1" (2021).

Primeras visitas a República Dominicana

El contacto de Eladio con RD no viene precisamente de la música, sino del deporte de la natación. "Tengo un buen amigo que se llama Jacinto aquí (RD)", cuenta Eladio Carrión Morales, nacido en Kansas City el 14 de noviembre de 1994 y de padres boricuas.

En esa disciplina hizo 100 y 200 metros de nado libre. "Jugué de todo, desde básquetbol, pelota, natación", dice.

Además de la competencia en Barcelona (2013), nadó en los Junior Olimpics y afirma que calificó para las Olimpíadas, pero se retiró antes de haber ido.

¿Qué pasó? "Nada, me aburrí y me enamoré de la música", confiesa con sinceridad el compositor. También revela que con la natación es difícil de ganar ingresos.

"Tenía todos los elementos para competir. Yo venía todos los años a República Dominicana, esas eran mis únicas vacaciones del año”, recuerda sobre visitar el 'patio' en la adolescencia y primeros años de juventud.

Quisqueya es una plaza importante

El trapero ve a Quisqueya como un trampolín y le dice a los artistas que hay que darle cariño a la plaza. En sus inicios en el género urbano, cuenta, se subió a cantar en todas las discotecas 'buenas y malas' y luego empezó a pegarse en el país y en el extranjero. “RD tiene su importancia en la música”, manifiesta.

Estas y otras declaraciones las ofreció durante la rueda de prensa en los pasados Premios Heat Latin Music Awards 2022 que se celebraron en Cap Cana el 2 de junio en la playa Juanillo dentro del complejo Margaritaville Island Reserve.

Allí el exponente subió al escenario y encendió a los presentes con el tema "Me gustas natural" y otros sencillos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/13/un-hombre-parado-al-lado-de-un-celular-con-texto-62d3778b.jpg El cantante Eladio Carrión el pasado 1 de junio en Cap Cana. (CORTESÍA @PREMIOSHEAT)

Eladio comenta que, si bien ha tenido mucha notoriedad con exitosas colaboraciones, no le interesa buscar al que esté 'pegado' para grabar.

"Yo no soy una persona que busca pegarse con feauturing. La gente disfruta mi música. Yo apoyo a cualquier talento, no importa seguidores, si me da vibra lo hago", expresa.

En efecto, no deja de lado los nuevos talentos.

Recientemente grabó con Morad, un rapero marroquí muy prometedor. “En mi vida yo he sacado una canción y he puesto el chanteo de una persona primero para ver (las reacciones) y a la gente le encantó”, dijo sobre el lanzamiento del tema en noviembre del 2021 que suma 27 millones de reproducciones.

Eladio comentó que lanza la música que quiere y va desde reguetón, rap, trap, de amor, desamor y maleanteo’.

“Mis fanáticos confían mucho en mi oído. Si escucho esa canción y digo -me encanta esa persona ahí- esa es la que va. O si yo me monto en algo que yo escuche es porque me encanta”.

El joven, que pertenece al sello Rimas, también grabó con YOVNGCHIMI de Puerto Rico, un rapero que “esta durísimo”.

Expresa que que esas son las cosas que lo mantienen amando la música, no viéndolo como “tanto trabajo”.

En la rueda de prensa manifestó la satisfacción de hacer canciones que calen de una manera especial en el público por el impacto de sus líricas.

“Un guerrero” son canciones que marcan, abunda. "Por eso entendí que la misión de la música no es pegar un tema, ni estar número uno par de semanas en Billboard, sino llegar a las personas”.

Aconseja que hay que darse cuenta lo que se desea hacer en la vida y reconoce que “la música no es pa’ todo el mundo”. Señala que es una industria muy difícil y que hay que amar de verdad ese oficio.

“Tienes que amarlo de verdad, no es como -quiero pegarme para hacer dinero, quiero ser millonario-".

Ha cambiado

Eladio Carrión comenta que antes escribía canciones de drogas, pistolas y otras cosas que hoy en día no canta (o canta menos), porque se dio cuenta que hay un mayor público que lo escucha.

Tiene composiciones de superación, de cómo mejorar en ciertos hábitos y reitera cuál es el objetivo: “Para llegarle a la gente. La misión es más grande que hacer dinero”.

Eladio Carrión sostiene que no persigue las controversias en las redes sociales como se suele utilizar de montar estrategias y guerras.

Además, está seguro de sí mismo. Cuando le preguntan quién es mejor su respuesta es clara: el mejor soy yo.

De los artistas urbanos dominicanos elogió el trabajo de El Alfa.

Y una lección que ha aprendido: “Tú no puedes molestarte por cosas que no controlas. Eso me ha ayudado mucho en mi día a día”.