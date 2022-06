Popular cantante Dua Lipa se deja seducir por el dembow dominicano

Sin dudas, Dua Lipa es una de las cantantes más populares de la actualidad a nivel mundial. Su sencillo «One Kiss» con Calvin Harris alcanzó el puesto número uno en el Reino Unido y se convirtió en el sencillo número uno de mayor duración para una artista femenina en 2018. Le valió el premio Brit de 2019 a Canción del año. En 2019 también recibió el premio Grammy a Mejor artista nuevo, y «Electricity».

Ni siquiera una artista de su nivel se ha podido resistir al pegajoso ritmo del dembow dominicano. Un género que, aunque es criticado por su letra explícita o total falta de letra, se caracteriza por poner a bailar hasta al más aritmico.

En sus historias de Instagram, la cantante inglesa de 26 años de edad compartió un clip de varios segundos, donde se le ve bailar mientras conduce un convertible a ritmo de "Tukuntazo", canción que es interpretada por los dominicanos, Tokisha, El Cherry Scom y Haraca Kiko.

En el video donde se escucha en compañía de otra joven, se observa cómo la artista disfruta de la canción, auqnue no entienda nada de lo que dice.

Como era de esperarse las reacciones al video no se hicieron esperar, incluyendo la del "El Cherry Scom”, quien publicó la historia y agregó: “Te amo mami gracias”.

El dembow dominicano ha escalado de forma significativa en los últimos años a nivel internacional, como prueba las recientes nominaciones a los premios Juventud de Tokischa, El Alfa y Yailin la más viral.

En 2019 la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone, resaltó la popularidad de este género en un reporte titulado “Dembow Took Over the Dominican Republic. Can It Take Over the World?”, lo que en español se traduciría como: “¿El dembow se hizo cargo de la República Dominicana. ¿Puede conquistar el mundo?

En 2018 Bad Bunny incluyó a el Alfa en su famoso éxito “LaRomana”, que figura como uno de los sencillos de su álbum “X1OOpre”, esta canción fue el empujón que necesitaba la música urbana criolla para ponerse en el mapa internacional.

Luego de este éxito, siguieron temas como “Singapur”, “4K” “Coronao” y su más reciente sencillo con Becky G “Fulanito”. El Alfa ha llegado a posicionarse como uno de los mayores exponentes del género y ha cantado en grandes escenarios como Viña del Mar.

Otro exponente que se ha denominado el rey de este género, RochyRD que rompió los records con sus temas “Rumba”, “Yamile” y “Ella no es tuya” entre otras.

El remix de “Ella no es tuya” llego a ocupar la posición 12 en Monitor Latino y llego al número 30 en la lista Bilboard “Hot 200” al igual que fue uno de los temas más escuchados en países como Argentina, Panamá y otros lugares de América.

En una ocasión el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, confesó que tiene en su lista de canciones el tema “Ella no es tuya”, de Rochy. Esta canción también se llevó el título de la más viral del año 2020.

Otra canción que logró cruzar hacia el ámbito internacional, fue el tema “Juidero” de Chímbala y Bulin47, sencillo que se volvió viral en TikTok y desde entonces ha recorrido el mundo, al igual que el tema “Loco” de Chimbala que llegó a ocupar el primer lugar en la lista Bilboard la semana pasada.