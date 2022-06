Dolly Parton, de superestrella del country a icono pop

“Una leyenda viva y un modelo de empoderamiento femenino”, así define el Rock and Roll Hall of Fame a Dolly Parton, estrella de la música estadounidense que después de seis décadas de carrera ha entrado al fin en el museo que celebra a los grandes nombres de la industria musical, aunque la propia artista había declinado hace unos meses la posibilidad.

Admirada por “no sólo por su prolífico cuerpo de trabajo, estilo excelente y su trabajo filantrópico, sino también por el humor, el ingenio y la gracia autocrítica que brillan en todo lo que hace”, el éxito de sus canciones amplió el público de la música country y “expandió los horizontes de los innumerables artistas que la siguieron”.

Los méritos de Dolly Parton para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame son indiscutibles, pese a que ella misma considerara, al ser nominada, que no merecía tal reconocimiento, y el público que participa en el proceso la ha elegido junto Eminem, Pat Benatar, Eurythmics, Lionel Richie y Carly Simon para ser galardonada en 2022.

Parton es la homenajeada que más ha tenido que esperar hasta ser miembro del Rock and Roll Hall of Fame – aunque lo ha conseguido en la primera nominación - ya que el Salón de la Fama exige como requisito una carrera musical de al menos 25 años y Dolly Parton lanzó su primer trabajo discográfico a comienzos de la década de los 60 del pasado siglo.

Dolly Parton ha ganado diez premios Grammy, entre ellos dos por el tema principal de la película '9 to 5', que protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

“Me siento honrada de que todas las personas que votaron por mí lo hayan hecho. Y agradezco a la gente del Salón de la Fama del Rock & Roll por quedarse conmigo. Nunca quise causar problemas o suscitar controversias”, señaló Parton en una reciente entrevista con Billboard, en la que confesó que siempre pensó que el reconocimiento era para los artistas más destacados de la música rock.

“Más tarde descubrí que es mucho más que eso”, reconoció Parton, que junto a Brenda Lee será por el momento la única mujer en formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama de la Música Country, y que recibirá el homenaje el próximo 5 de noviembre en una ceremonia en el teatro Microsoft de Los Ángeles.

El reconocimiento para Parton ha llegado cuando su primera novela, ‘Run, Rose, Run’, escrita junto a James Patterson y ambientada en la escena de la música country, es uno de los best-sellers de la lista de ‘The New York Times’, a la vez que el álbum del mismo título debutó en el top 10 de los discos Country de la revista Billboard, alcanzando así el récord de haber situado 47 trabajos en la lista.

Parton, reconocida por el The Guinness World Records como la única artista que ha conseguido éxitos que han entrado al top 20 a lo largo de siete décadas diferentes, y una de las artistas con mayores ventas de la historia, recibió a principios de año 47 certificaciones globales de oro y platino, de países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega.

Dolly Parton es una de las artistas más admiradas en Estados Unidos.

Más de medio centenar de discos

Originaria de Tennessee, donde nació el 19 de enero de 1946, Dolly Rebecca Parton es la cuarta de doce hermanos, y tal como ella misma ha contado -y cantado- creció en la extrema pobreza en una cabaña de una sola habitación en Locust Ridge.

Con apenas 12 años apareció por primera vez en televisión y un año después realizó sus primeras grabaciones discográficas, aunque no sería hasta 1967 gracias a la canción ‘Dumb Blonde’ y su álbum ‘Hello, I’m Dolly’ cuando alcanzó la fama, gracias a su aparición en el programa de televisión del cantante country Porter Wagoner, con el que colaboró durante siete años con gran éxito.

Parton acabó superando en popularidad a Wagoner, y continúo cosechando éxitos en solitario, como la canción ‘Joshua’, que fue número uno, y se convirtió en la superestrella de la música country, capaz de lograr repercusión internacional y acabar triunfando también en la música pop, e incluso en el cine, una faceta en la que destaca la comedia ‘Nine to Five’ (1980), que protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

La canción principal de la película fue nominada al Óscar, y por ella Parton recibió dos de los diez premios Grammy que ha conseguido a lo largo de su larga y prolífica carrera. Tres décadas después de la película, Dolly Parton dirigió su versión en teatro musical, para la que además compuso todas las canciones.

De las más de 3.000 canciones que la artista calcula haber compuesto desde que comenzó su andadura musical, destacan dos temas, versionados por decenas de artistas durante décadas, y que Parton compuso en una misma tarde en 1973: ‘Jolene’ y ‘I Will Always Love You’, canción que triunfo en su versión country y que Whitney Houston convirtió en un éxito planetario dos décadas después como parte de la banda sonora de la película ‘The Bodyguard’.

Dolly Parton acaba de publicar su primera novela, 'Run, Rose, Run', ambientada en la escena de la música country, y que es ya un "best-seller" en Estados Unidos.

Las dos canciones han sido incluidas en el Salón de la Fama del Grammy, y la Academia reconoció la carrera musical de Dolly Parton con el Lifetime Achievement Award en el año 2011.

Con más de medio centenar de discos, la cantante ha sido inspiración para numerosos artistas a lo largo de las últimas décadas, pero no sólo es admirada por su voz y sus canciones, sino por haber aprovechado su fama y posición para diferentes causas benéficas y para defender los derechos civiles, así como a diferentes movimientos sociales, como Black Lives Matter.

Durante los momentos más duros de la pandemia, Parton se dedicó a leer cuentos por internet, destinados a un público infantil que siempre le ha interesado: en 1995 puso en marcha la Dolly Parton’s Imagination Library, una iniciativa para fomentar la lectura infantil gracias a la cual niñas y niños han recibido más de 80 millones de libros en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

“Dolly recibe una dosis de su propia medicina”, publicó en sus redes sociales cuando le llegó el turno de recibir la primera de las vacunas de Moderna, que ella misma había ayudado a financiar con un millón de dólares, dando un motivo más para recibir la admiración de los estadounidenses, que no cesan en homenajes a la artista.

El 5 de agosto es el Día de Dolly Parton en Nashville (Tennessee), e incluso un senador del estado propuso el pasado año que se erigiera una estatua de la artista en el Capitolio, una iniciativa que Parton rechazó.

“Me siento honrada y agradecida por sus intenciones, pero le he pedido a los líderes legislativos que saquen de los presupuestos esta consideración. Dado lo que está pasando en el mundo, creo que no es apropiado que me pongan a mí en un pedestal”, manifestó en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.