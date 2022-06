Residente gana con su video "This is Not America" un premio en Cannes Lions

El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez Joglar, Residente, ganó un premio en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions por su video musical sobre la colonización y la división social "This is Not America", informó este miércoles Sony Music.

Dirigido por el francés Gregory Ohrel y, creativamente, por "Residente", el video musical mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global.

Con este premio, el "Grand Prix for Entertainment Lions for Music", "Residente" se convierte en uno de los primeros artistas latinos y urbanos en ganar este reconocimiento en el mencionado festival, según el comunicado de Sony Music.

El vídeo musical coloca asimismo monumentos precolombinos en medio de panoramas del primer mundo y destaca las similitudes entre los pasos de un baile y una agresión policial, con el fin de hacer reflexionar a la audiencia.

Acompañan a Residente las gemelas francocubanas Ibeyi: Naomi Díaz, quien aporta las percusiones al tema, y Lisa-Kaindé, quien canta en el coro.

"This Is Not America", que fue lanzado el pasado marzo, está relacionado con un proyecto de hace tres años de Residente con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York.

Los expertos estudiaron las ondas cerebrales del cantante junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos y moscas, entre otros, con el fin de crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos.

Para esta canción, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión.

La obra, que está producida por Doomsday Entertainment y Sony Music Latin, en colaboración con la productora de Residente, 1868 Studios, ganó también a "Mejor Director, Mejor Vídeo Musical y Mejores Efectos de Vídeo" en el MVA de Berlín.