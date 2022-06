Mozart la Para muestra apoyo a El Alfa por concierto en el Estadio Olímpico

El cantante urbano Mozart la Para manifestó este martes su apoyo a su colega El Alfa por el concierto que protagonizará el próximo 16 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

"Mi respeto siempre campeón. Todo el mundo para el Olímpico a darle apoyo al loco mío", escribió el intérprete de "Mujeres" en un post de Instagram este martes.

Los urbanos criollos siempre se profesan respeto mutuo.

Esto, a propósito de un corto que ha circulado de la reciente rueda de prensa que realizó el dembowsero donde el comunicador Moisés Salcé le pregunta sobre la opinión de Mozart la Para de no hacer música "desechable".

A lo que el intérprete de "La mamá de la mamá" respondió que Erickson Fernández, nombre de pila del cantante de "Pa' gozar", es un pilar del género.

"Mozart la Para es un pilar del género y lo que (él) diga para mí eso es. O sea, es una persona digna de admirar, fue por muchos años propulsor del movimiento urbano ganándose todos los premios", expresó el conocido como "El jefe".

Señaló que no todo el tiempo hay que estar número 1: "Yo no quiero estar to' el tiempo número uno, que venga uno y lo coja cualquiera y por supuesto que (Mozart) tampoco", dijo.

El Alfa agregó que "El rey del freestyle" no necesita tener un tema pegado para ser uno de los que se vendan más caro en República Dominicana.

Los urbanos criollos han ganado Premios Soberano y se han tratado con respeto. Colaboraron juntos en "Bien tropical" y "Los patrones".

Cada uno ha lanzado un álbum este año. El Alfa lanzó "Sabiduría" de donde se desprenden los temas "Gogo dance" y "Bendecido" y Mozart la Para su primer álbum "Next Level" con las canciones "Mi loca" con Gente de Zona, "Medicina" y "Te la piso" con Musicólogo.

Detalles del concierto

El artista urbano dominicano aseguró que hay invitados en la noche de dembow, pero prefirió no decir los nombres y adelantó que hará cosas que "nunca ha hecho en un concierto".

"Hay invitados, tengo un espectáculo muy grande, pero nosotros queremos que se vea que lo logró el dembow, no El Alfa", expresó en una rueda de prensa.

El show es producido por Saymon Díaz y patrocinado por Cerveza Presidente.

Al responder las preguntas de la prensa, el intérprete de "Galapin" agradeció el apoyo del pueblo dominicano, de la prensa y los organizadores.

Reiteró que con esta producción para multitudes -ya hizo el Palacio de los Deportes en 2018- está abriendo caminos. "Este evento, todo lo que está pasando con El Alfa es para que mañana, cuando un artista de los nuestro esté emprendiendo camino, se le haga mas fácil llegar a su meta".

"Hoy en día estoy abriendo caminos para que en un futuro todos nuestros artistas puedan llegar donde Dios y ellos quieran llegar", reiteró orgulloso.