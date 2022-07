Por qué "Motomami" de Rosalía es el mejor disco del año, según Juan Luis Guerra

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra sigue por España, donde ha iniciado su esperada gira por varias ciudades de esa nación. En el marco de su visita el también compositor ha hablado para diversos medios sobre su visión de la música actual y su manera tan particular de componer.

«Me gusta innovar, buscar sonidos nuevos, experimentar con sintetizadores y utilizar instrumentos de música clásica en bachatas y merengues. Eso me hace pasar horas en el estudio experimentando, hasta encontrar el sonido deseado», aseguró durante su conversación con el periódico ABC.

Allí, además, se refirió al impacto de la música urbana en la industria, dejando claro que esto no ha limitado que otros géneros se destaquen. «He visto la propagación del reguetón, pero sigue habiendo un espacio abierto para los demás ritmos latinos, incluyendo la salsa, la bachata y el merengue. La aceptación del género en el público anglosajón puede abrir una puerta para que otros géneros latinos entren, porque tenemos un folclore rico en ritmos bailables y alegres», detalló.

Como destacó el medio español, el radar de Juan Luis Guerra, siempre atento a todo lo que sobrevuela el espacio latino, ha captado en los últimos tiempos dos señales potentísimas procedentes de España y ahí fue donde calificó el nuevo disco de Rosalía, llamado Motomami como el mejor de este año.

«Rosalía es digna de análisis musical. Hizo el álbum del año tanto en producción, arreglos, sonido y por su hermosa voz» , asegura.

También se declaró admirador de C. Tangana, otro artista español con un aire urbano y que es expareja de Rosalía. «Y a C. Tangana lo conocí en su participación en los Grammy Latinos. Me pareció el momento estelar de la noche. Luego busqué su Tiny Desk en YouTube y quedé impresionado, sobre todo con la forma genial con que supo mezclar patrones de bachata con flamenco. En su disco hay voces exquisitas y la participación de mi querido Antonio Carmona, sus hijas y el sobrino Juan, ¡qué más se puede pedir!».

Para el periódico cuando lean lo que Guerra dice sobre ellos, es probable que a Rosalía y Puchito les dé un buen subidón. Y es que pocas leyendas de la música latina provocan un respeto tan poderoso. ¡Y así fue! Rosalía leyó lo que el dominicano, —de quien se ha declarado admiradora varias veces— dijo de ella y su reacción no se hizo esperar. Fue escueta pero consisa. "Lloro", escribió en twitter, compartiendo la entrevista.

En marzo de este año Rosalía habló en exclusiva para Diario Libre y reveló que la República Dominicana sirvió de inspiración para Motomami .

Para ella fue muy inspirador haber viajado durante la realización de este proyecto y haber estado en diferentes lugares. Comencé escribiendo en Barcelona y continué en Nueva York y en Santo Domingo, que me tiene el corazón robado. Me gusta mucho el arte que hay ahí y la comida, como que todo es tan inspirador y por eso hay una canción como “La fama” (a dúo con The Weeknd) en bachata.

Este disco es el más ambicioso de su carrera, y no es para menos, tardó tres años para terminarlo y se nutrió de culturas diversas que ayudaron a darle colores y sonoridades particulares que distan mucho, en algunos casos, de las tendencias actuales. Una de esas culturas fue la dominicana, país que visitó por varias semanas, lo que hizo de este disco uno mucho más colorido musicalmente hablando.