La incombustible Diana Ross, a sus 78 años, demostró que tiene voz para rato

La incombustible Diana Ross, que en marzo cumplió 78 años, ha demostrado este miércoles en Starlite Marbella, donde ha ofrecido su única actuación en España con su “Thank you tour”, que aún le queda mucho que cantar y mucho público al que sacar a bailar.

Pasados unos minutos de las 22:00 horas de la noche sonaban los primeros acordes de la imponente orquesta que acompañaba a la artista, diez músicos y cuatro voces en los coros- y con ellos arrancaba un concierto que se convirtió en un auténtico repaso por sus más de seis décadas de éxitos musicales.

Acto seguido, entre vítores y aplausos, desembarcó en el escenario de La Cantera de Nagüeles la estadounidense con un espectacular vestido de lentejuelas blanco y una enorme estola de tul -el primero de los cuatro que luciría esta noche- al más puro estilo de las divas de los años dorados de Hollywood.

Comenzó entonando algunos de los temas más populares de su etapa como vocalista en “The Supremes”, grupo con el que saltó a la fama en los años sesenta, entre ellas, “More today than yesterday” o “Stop! In the name of love”, hoy himnos de varias generaciones y digno avance de lo que estaba por venir.

Durante una actuación en la que no se ha dejado fotografiar por la prensa gráfica, pero en la que las pantallas de los móviles brillaban como luciérnagas sobre un mar de entusiastas seguidores, Ross ha derrochado energía y ha interpretado con brío piezas de sus discos en solitario como “Upside down” o “Chain Reaction”.

También ha habido lugar en Marbella para algunas de las canciones estrella de “Thank You”, publicado en 2021, su primer álbum de estudio desde que viera la luz “I Love You” en 2006.

Este último trabajo, cuyos temas grabó en el estudio de su casa durante la pandemia de COVID incluye, además de canciones reflexivas, melodías alegres como "If the world just danced”, cuya interpretación hizo vibrar al respetable.

Entre el público, emblemáticas figuras de la noche marbellí como Gunilla von Bismarck, que en esta ocasión acudió sin la compañía de su inseparable Luis Ortiz; o el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que visitaba por primera vez Starlite y que no se resistió a bailar al ritmo pop de la diva de Michigan.

Con más de 100 millones de copias vendidas de sus álbumes, Ross entró en 1993 en el Libro Guinnes de los Récords como la artista femenina de mayor éxito de todos los tiempos, con dieciocho números uno, seis de ellos en solitario, sólo superada por los Beatles con veinte y Mariah Carey con diecinueve.