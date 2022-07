"Aserejé" de Las Ketchup, la canción viral antes del auge del Tik Tok cumple 20 años

Hay canciones que fueron virales y tendencia antes de las redes sociales. Incluso, con pegajosas coreografías décadas antes del auge del Tik Tok, Instagram, YouTube. En efecto, el tiempo pasa.

Para muestra, se cumplen 20 años desde que salió al mercado la popular canción "Asereje", un 'One hit wonder' de las hermanas españolas Las Ketchup.

Fue en junio del 2002 cuando este tema se convirtió en la canción del verano. Logró el número 1 de ventas en más de 24 países, habiendo vendido en todo el mundo más de 8 millones de copias, refiere el medio Los 40 principales.

El grupo musical conformado por tres hermanas cordobesas (Lucía, Pilar y Lola) popularizaron un baile que era imitado por las niñas y adolescentes.

Lola, Lucía y Pilar sacaron un segundo disco en 2006, "Un Blodymary", que tomaba el nombre de la canción con la que las hermanas se presentaron al Festival de Eurovisión ese mismo año, quedando en un puesto 21 de 25 candidaturas.

Pero no fue un éxito y por eso son reconocidas como 'One hit wonder' (Cantante de un solo éxito).

No obstante, su tema global sigue teniendo reproduccones. En distintos canales de YouTube superan los 10 millones de vistas y el video oficial tiene 235 millones de visualizaciones.

Otros éxitos musicales que cumplen 20 años.

Si escuchaste estas canciones de artistas latinos y anglosajones no hay dudas de que el tren de los 20 años va bastante lejos.

Se trata de "Lose Yourself" del rapero Eminem, "No me enseñaste" de la mexicana Thalía; "Y tú te vas" de Chayanne, "A Dios le pido" de Juanes y " "The scientist" de Coldplay.