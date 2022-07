Los Gemelos de Sinaloa, salir de los "malos pasos" para arrasar en TikTok

Juan Moisés Cárdenas (22 años) tuvo que darse cuenta de que lo suyo era la música estando en prisión, pero no era tarde para él y algunos de los corridos que compuso en su celda tienen ahora millones de reproducciones en plataformas como TikTok o YouTube.

El actual líder de Los Gemelos de Sinaloa era un joven de barrio que andaba en "malos pasos" jugueteando con la "mota" (marihuana) y las pistolas entre California (EE.UU.) y Tijuana, uno de los estados más violentos de México, hasta que la música redefinió su vida.

Las canciones del grupo han revolucionado el mundo de los corridos y, por el momento, le han granjeado 7,25 millones de suscriptores en YouTube, 1,3 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones de 'me gusta' en la red social TikTok.

Sus temas "Si Me Ven" y "Andamos Mejor" acumulan ya más de 40 y 50 millones de reproducciones respectivamente en Spotify, con fans repartidos entre Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Ahora, Juan Moisés cuenta a Efe que ha dejado la mala vida y que quiere ser un "buen ejemplo" para los millones de jóvenes que disfrutan con sus composiciones.

"Yo puedo pensar que hablo de drogas o armas en un tono festivo y para divertir, pero hay muchos morros (niños) que pueden tomarlo como una mala influencia y por eso trato de mantener un equilibrio", explica el artista.

La transición espiritual del grupo ha sido tal que el hermano gemelo de Juan Moisés, Robert Cárdenas, ha decidido abandonar la agrupación para crear su nueva firma, Los del Cristo, y cantarle a Dios.

Por su parte, el vocalista de Los Gemelos de Sinaloa acaba de estrenar un álbum de siete temas titulado "Agradecido" en el que predominan los corridos "chacalosos" (de temática festiva), canciones románticas y otras basadas en "historias de superación".

"Estoy muy orgulloso del camino que ha tomado mi hermano, el nombre se va a mantener porque esa conexión que tenemos como gemelos nunca se va perder", expresa Juan Moisés, que llevaba cantando junto a Robert desde los 13 años cuando, tras su paso por el concurso Tienes Talento, fundaron la banda.

Además, revela que próximamente Los Gemelos de Sinaloa y Los del Cristo volverán a trabajar juntos.

A finales de febrero de este año, ambos sacaron su última colaboración, "Padre Nuestro", en la que evidencian su fe con letras que invitan a no prestar atención a la fama y a "cumplir con la palabra de Dios".

Revolucionar los corridos fusionándolos con música urbana

El integrante de Los Gemelos de Sinaloa (llamado así en honor al estado mexicano del que proceden sus padres) afirma estar dispuesto a innovar y fusionar los corridos, o al menos a intentarlo, con otros géneros urbanos como el rap.

Él forma parte de una generación de jóvenes que se crio escuchando mariachi y narcocorridos, pero lucen una estética mucho más moderna usando gorras de béisbol, zapatos con tachuelas y camisetas anchas.

Una concepción distinta de la música regional mexicana que le permite admirar la música del difunto rapero estadounidense Tupac Shakur y, al mismo tiempo, idolatrar a artistas del panorama nacional mexicano como Pedro Fernández.

De hecho, Cárdenas adelanta a Efe que pronto sacará un corrido inspirado en una canción de rap en inglés y que "dará mucho que hablar" entre sus seguidores.

La simbiosis entre los corridos y el rap ha sido tímidamente explorada hasta ahora pero ya ha dejado algún que otro tema con excelente acogida, como el exitoso "Botella Tras Botella" que Christian Nodal, referente de la nueva hornada de cantantes de regional mexicano, realizó con el rapero Gera MX.

Por ahora, los seguidores de Los Gemelos de Sinaloa siguen disfrutando de su último disco y de conciertos como el que Juan Moisés ofreció la semana pasada en la ciudad de Huntington Park (condado de Los Ángeles, California) y en el que consiguió colgar el cartel de "no hay entradas".

"Lo pienso y, de verdad, me dan ganas de llorar. No puedo hacerlo en el escenario, pero de veras que me entran ganas", asegura el artista ante la imponente recepción que tienen sus creaciones y lo que ha cambiado su vida después de salir de la cárcel.

Juan Moisés Cárdenas está viendo su sueño cumplido y rememora para Efe su infancia en Tijuana cuando "no tenía dinero, llevaba zapatos rotos y se reían si escuchabas corridos".

México no sale ni un minuto de la cabeza del líder de Los Gemelos de Sinaloa, quien desea que las autoridades limpien su expediente, le permitan cruzar la frontera para actuar allí y decirle entonces a todos esos "morros" que fantasean con ser artistas que "los sueños se cumplen", pero que abandonen los "malos pasos".