Sin retoques | Britney Spears sube video cantando con su verdadera voz

Ahora que se siente sin ataduras, Britney Spears decidió sorprender a sus millones de seguidores al publicar un video en sus redes sociales en la que la que se escucha cantando su éxito mundial "Baby One More Time", de una forma muy distinta: "a capella".

"Esta soy yo ayer lavando y separando la ropa", escribió en el pie del clip. "No he compartido mi voz en mucho tiempo…tal vez demasiado… y aquí estoy interpretando una version diferente de "Baby".

Como reseña People en español, Britney también explicó que por muchos años quiso realizar una versión diferente de la canción pero aquella ilusión se vio truncada ya que no tenía control sobre su carrera debido a que estuvo bajo la tutela de su padre Jaime Spears por 13 años.

"Por años quise una versión diferente de 'Baby' pero todo el equipo me dijo que no, incluyendo mi hermana. Me lo arruinaron todo, me avergonzaron y me hicieron sentir como que no valía nada. Comparto esto porque estoy consciente de mi amor y pasión hacia el canto… y mi propia familia me engañó".

"No voy a ser una víctima, pero es muy tarde. Me arruinaron la vida. Se paraban en mi puerta y me decían que no podían darme las llaves de mi carro y que no podía salir sola. ¡Tenía que seguir las reglas! Me hicieron sentir como que no valía nada. Cada uno de ellos. Me quitaron mis derechos".

El camino hacia su libertad comenzó en junio cuando Britney compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles durante una audiencia virtual en la que pidió que le retiraran la tutela de su padre, James Parnell Spears.