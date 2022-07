Artista colombiana crea muñeca de Karol G

Una artista colombiana se inspiró en Karol G para crear una muñeca. La reguetonera es conocida por su look de cabello azul, accesorios y vestuarios sexis para sus presentaciones.

Y de esa manera, la creadora colombiana Shirly Paola Cabrera creó una mini Karol G al estilo Barbie.

La artista diseñó el mismo vestuario que Karol G utilizó en el festival Coachella 2022, en California.

De acuerdo con reportes de El País Cali, Shirly Paola Cabrera, de Sincelejo, Sucre, Colombia, creó la figura inspirada en la exnovia de Anuel AA como parte de su emprendimiento.

La joven se ha dedicado a hacer figuras de pequeño tamaño de cantantes, influencers y deportistas.

Cabrera compartió el resultado a través de su cuenta de Instagram, mostrando a la ‘Barbie Bichota’ o la ‘Barbie de Karol G’, como la creadora la denominó. Medios colombianos detallan que la muñeca se hizo viral gracias a la plataforma de TikTok.

De modo que aprovechó para agradecer el apoyo del público, quienes expresaron que guarda un gran parecido con la intérprete de "Tusa" y "Secreto".

"Bueno ya se va mi Karol. Aquí tengo a mi Karol que se va para donde la propia Bichota", dijo Cabrera en un video con la muñeca en una caja.

“Feliz de haber hecho a @karolg @papag_kg feliz de hacer mi trabajo lo que me gusta. Toda la disciplina y el sacrificio vale la pena y da frutos. Gracias infinitas a los que me apoyan de corazón, gracias a @wenheredia por ser el puente que permitirá que Karol tenga su muñeca. Gracias a mi mejor amigo @difervm por ayudarme con el cabello. Gracias a Pekes Cartagena @p_kes_ctg por el traje de Coachella gracias a Francys Armas @francedollsoutfits chicas que me ayudan hacer estás ropas personalizadas Y gracias a José Luis @a.moare_ que me hace estás hermosas cajas personalizadas”.

Se desconoce, por el momento, si Karol G y su equipo aprobaron la comercialización de la muñeca. Esto, porque los fanáticos, además de elogiar el trabajo de la artista, han preguntado el costo y dónde se estará vendiendo.

La cantante ganadora del Grammy no ha respondido.