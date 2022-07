Temas de Bad Bunny y Rosalía, entre las canciones del verano de Barack Obama

Las canciones urbanas "Saoko" de la cantante española Rosalía y "Ojitos lindos" del boricua Bad Bunny, son las canciones latinas del verano del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

El político, que ejerció como el presidente número 44.º de la nación americana, compartió este martes su acostumbrada lista de canciones del verano o "2022 Barack Obama summer playlist", compuestas por 44 temas, siendo estas las únicas latinas.

"Todos los años, me emociona compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre muchos artistas nuevos a partir de sus respuestas; es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos a todos. Esto es lo que he estado escuchando este verano. ¿Qué canciones agregarías?", escribió Obama al pie del listado.

"Saoko" es uno de los track del álbum "Motomami" de Rosalía y "Ojitos lindos" feat con la banda Bomba Estéreo se incluye en el álbum "Un verano sin ti" de los artistas ganadores del Grammy, respectivamente.

Dos canciones latinas están entre los temas del verano de Obama. (TWITTER)

La primera grabación suma 51 millones de vistas y la segunda 126 millones de reproducciones en YouTube.

En 2021 colocó al rapero criollo Rochy RD en el corte "Ella no es tuya", remix grabado con Myke Towers y Nicki Nicole.

Otros artistas que está escuchando Obama en este verano 2022

El nuevo lanzamiento de Beyoncé "Break my soul" es el primero en la lista. Sigue "Vibe out" de Tems; "Music for a sushi restaurant" de Harry Styles.

También canciones consideradas clásicos de la música. Una de las cantantes favoritas de Obama de todos los tiempos es la fenecida Aretha Franklin, la "Reina del soul", a quien destaca en "Save me". Además de "Let's go crazy" de Prince y "Dancing in the dark" de la leyenda del rock Bruce Springsteen.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.



Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4 — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022