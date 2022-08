Cinco razones por las que “Motomami” de Rosalía es considerada la gira del año

El espectáculo minimalista, solo apto para super estrellas. Si hay algo que demuestra Rosalía en esta gira es que no necesita nada más que a ella. En "Motomami" no hay músicos en el escenario. Algo que ha sido muy criticado pero que, al verlo en directo, cobra todo el sentido. La artista catalana sale al escenario, diseñado como una pantalla gigante blanca a modo de lienzo -en el que se proyectan imágenes, aparecen letras o sale su propio rostro en directo-, con sus ocho bailarines y nada más. Solo en "Dolerme" saca su guitarra y en "Hentai" su piano. El resto del espectáculo se basa en su voz, qué voz, y sus coreografías, qué coreografías.

La fuerza Si hay algo que define "Motomami World Tour" es fuerza. Poderío. Rosalía no para ni un segundo en el escenario. No sale de él hasta la última canción. Se seca el sudor a la vista del público, bebe agua a la vista del público, habla con sus técnicos a la vista del público y salpica a todos los asistentes con su energía desbordante. Disfruta, sonríe, se emociona, abraza a sus fans y los sube al escenario.

La fusión de estilos, son pocos los artistas que en un solo show le regalen al público tantos estilos musicales diferentes. Rosalía pasa del flamenco más puro al trap más cañero en cuestión de segundos. Hay sitio para los boleros en los que demuestra sus dotes vocales, para el reggaetón más clásico -incluidos trozos de "Papi Chulo" de Lorna o "Gasolina" de Daddy Yankee-, para el R&B, para el pop-rock -hasta con "Blinding Lights" de The Weeknd de fondo-, para las bulerias y el fandango, y los sonidos más experimentales.

Los temas inéditos para los que apoyan el directo. Los artistas saben que no hay mayor gesto de apoyo a su trabajo que la gente que compra sus discos pero, sobre todo, que paga una entrada para sus conciertos. Y más cuando los precios superan las dos cifras. Y Rosalía no los defrauda. Canta "Motomami" de arriba abajo, todos los éxitos de "El Mal Querer". Y presenta temas inéditos en los shows para regalarles algo especial a sus fans. Fue el caso de "Despechá", que ya se ha publicado oficialmente, o de "Aislamiento", que aún no ha salido en ninguna plataforma.