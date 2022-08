Natti Natasha busca ser “más salvaje y atrevida” tras la maternidad

“Más salvaje” es como la cantante Natti Natasha se siente en el nuevo proyecto musical que ahora emprende tras haberse convertido en madre y empresaria, según contó este jueves en un encuentro con medios en la capital mexicana.

“Vengo más salvaje, es un momento para mí como de rebelarme de cierta manera, que dentro de todo lo que está pasando, llevarlo a un tono más activo, más feliz, más atrevida, aunque no sé si me pudiese poner más atrevida de lo que ya soy”, contestó la cantante a una pregunta de Efe.

La artista de “Sin pijama” aseguró que en esta etapa de su vida ha tenido que dar “una milla más” en su trabajo, al diversificarse como emprendedora, cantante, creadora y ahora también madre.

“Es una etapa de mi vida en la que personalmente me estoy encargando de cosas yo misma, eso para mí es un desarrollo, una evolución, un momento de aprendizaje, de demostrarme a mí misma lo que puedo hacer en otros ámbitos alrededor de lo que es música”, dice Natasha, quien se hizo empresaria con el lanzamiento de su vino Tasha en 2021.

Natti se convirtió en madre hace un año y su embarazo lo vivió frente a los reflectores y con presentaciones en vivo que mostraron el glamour con el que se puede llevar una barriga de embarazo.

Su disco “Nattividad” lanzado ese mismo año estuvo marcado por esta nueva etapa al tener como portada una carriola, y si de algo está segura, es que la maternidad le cambió la vida: “Ahora entiendo a las mamás”, mencionó.

“Trabajar era fácil, pero ahora con alguien a quien amas, con quien quieres estar todo el tiempo, verla todo el tiempo, que no le falte nada, uno quiere hacerlo personalmente (…) Veo a las mamás que tienen que salir de la casa y que tienen que dejarlos en cuido y es muy difícil”, menciona.

REGRESAR A LA RAÍZ DEL REGUETÓN

Cuando Natti era más joven cantaba dentro de su cuarto la parte femenina del tema “Mayor que yo” de Wisin & Yandel y uno de sus sueños era poder cantar el tema profesionalmente.

La forma en la que lo logró fue con una reversión del beat y una reestructuración de la letra y el resultado fue “Mayor que usted”.

El sencillo terminó en colaboración y uno de los retos más fuertes de los que se siente orgullosa fue poder haberla presentado ella misma a Wisin & Yandel y a Daddy Yankee.

“Es uno de los proyectos más importantes de mi vida porque el que Yankee me haya dicho que sí a mí, no a otra persona, que yo haya hecho el trabajo de ‘ANR’, de decirle ¿dime qué piensas del tema?, tomar ese papel para mí fue un reto y un logro porque me dijeron que sí”, confirma.

Además, adelanta que tiene planes para seguir jugando con temas clásicos del reguetón para su nuevo EP del que no puede adelantar detalles, acompañado de una sorpresa musical junto a un artista mexicano.