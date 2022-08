Gloria Estefan: ritmo y éxito latinos

Gloria María Milagrosa Fajardo García nació en la capital de Cuba, La Habana, el uno de septiembre de 1957, algo más de un año antes de que la Revolución cubana, con Fidel Castro a la cabeza, acabase con la dictadura de Fulgencio Batista en enero de 1959. Su madre era profesora de preescolar, y su padre, oficial de policía, trabajaba como guardaespaldas de la esposa del dictador.

Tras la victoria castrista, su padre fue detenido. No guarda muchos recuerdos de la isla, publicó la cadena de televisión estadounidense CBS en 2017, ya que la abandonó cuando tenía dos años: “Sí recuerdo, sin embargo, cuando mi padre, justo después de la revolución, fue encarcelado. Recuerdo ir a la cárcel con mi mamá y mi abuela para visitarlo”. Fue liberado, según publicó la cadena, tres meses más tarde.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/28/gloria-estefan-con-un-traje-de-color-negro-sobre-una-alfombra-roja-6fefdf57.jpg Gloria Estefan y su marido, el productor musical Emilio Estefan. (EFE/EPA/NINA PROMMER)

En suelo estadounidense con crianza “muy cubana”

Ya en suelo estadounidense, su padre fue parte del fracasado intento de invasión, en el que participaron exiliados cubanos, organizado y respaldado por la CIA, de Bahía de Cochinos, conocida en Cuba como Playa Girón. Tras pasar algo menos de dos años en la cárcel, regresó a Estados Unidos, se unió al ejército del país, la familia se mudó a Texas y fue enviado a la Guerra de Vietnam.

“Cuando papá volvió de Vietnam estaba muy enfermo después de haber estado expuesto a agente naranja”, dijo la cantante a The Guardian en 2013. “Luego desarrolló esclerosis múltiple y yo lo cuidé”. Fue una situación, dijo, difícil de manejar. “Pero me hizo más fuerte y la música fue mi escape”.

Su crianza, dijo a USA Today en 2020, fue “muy cubana” porque los planes iniciales de sus padres eran volver a la isla. “Me crie con tradiciones cubanas, comida cubana, música cubana y mucha de otras músicas también, porque mi madre realmente era una cantante increíble”, dijo.

Estefan se matriculó en la Universidad de Miami, donde estudió Comunicación, Psicología y una materia secundaria en francés, esperando convertirse en psicóloga. En esa época conoció a Emilio Estefan, que se convirtió más tarde en su marido. “Nos conocimos en casa de un amigo en común”, dijo a USA Today.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/28/gloria-estefan-con-un-microfono-en-la-mano-43e9753b.jpg El productor musical, Emilio Estefan, y su esposa la cantante Gloria Estefan anunciando la apertura de un restaurante de la cadena Estefan Kitchen en Kissimee, cerca de Orlando, en 2019. (EFE/GERARDO MORA)

Emilio, su marido y su primera banda

Unos meses más tarde, asistió a una boda con su madre en la que tocaba el grupo de Emilio y volvieron a encontrarse, según dijo a CBS News. Ese día se subió con ellos al escenario. Luego se unió a la banda; más tarde se convirtieron en pareja y, finalmente, se casaron en 1978.

El primer disco de Miami Sound Machine, “Live Again/Renacer”, se publicó en 1977; “Imported” fue editado en 1979. Después la banda firmó con CBS Records International y editó un disco homónimo en 1980. En 1981 vio la luz “Otra Vez” y un año más tarde “Rio”. En 1983, “A toda máquina”; “Eyes of Innocence”, ya con otro sello discográfico, en 1984 y, en 1985, “Primitive Love”, que contenía el gran éxito “Conga”. El último disco de la agrupación con la voz de Estefan, “Let it Loose”, salió al mercado en 1987.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/28/gloria-estefan-con-un-texto-en-negro-874b50fb.jpg La cantante cubana americana Gloria Estefan en los Premio Lo Nuestro a la Música Latina de 2018. (EFE/GIORGIO VIERA)

Tras el accidente, “aprender a no dar nada por sentado”

Poco después, Estefan se embarcó en su carrera en solitario, con un primer disco llamado “Cuts Both Ways”, de 1989. En marzo de 1990, sufrió un accidente. Ella estaba en el autobús de la gira, en un sofá en la parte delantera, echando una siesta. Su marido estaba hablando con su hermano, y el hijo de ambos, Nayib, atrás, con su tutora, cuando un camión los embistió.

Estefan estaba paralizada. “Dijeron: probablemente no podrás tener otro hijo. Porque ese era mi plan después de esa gira. Y dice: espero que al menos puedas caminar con cautela, pero no creo que puedas volver a subirte a un escenario. Y luego me dijo: puedo decirte que depende de ti”.

La rehabilitación fue larga y dolorosa, según publicó Daily Mail en 2008. “Pero a pesar del accidente, sentí un extraño alivio de que hubiera sucedido para poder aprender a no dar nada por sentado”, contó al medio. “También descubrí que tenía mucha disciplina y paciencia que no sabía que tenía”. Estefan volvió a los escenarios y volvió a ser madre, aunque no sin dificultades derivadas del accidente. En 1994 nació su hija Emily.

En la década de los noventa publicó varios discos, como “Into the Light”, “Mi tierra”, “Abriendo puertas”, y “Gloria!”, entre otros. Ya en los 2000, vieron la luz otros trabajos como “Alma caribeña”, “Unwrapped” y “90 Millas”. En 2011 editó “Miss Little Habana”, “The Standars” dos años más tarde, y pasaron siete años hasta su siguiente álbum, “Brazil305”, último hasta la fecha y presentado en 2020.

La artista ha sido nominada en doce ocasiones a los Grammy; en tres de ellas se llevó el gramófono dorado a casa. También cuenta en su haber con cuatro Grammy Latino. En 2016, todavía durante el mandato del presidente Barack Obama, Estefan y su marido recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad.

“Mi madre lo estaba viendo desde casa y los padres de Emilio ya habían fallecido, pero sabía que mi padre habría estado increíblemente orgulloso, porque me trajo a EE.UU. para criarme en libertad”, dijo Gloria Stefan a USA Today.