Éxodo Lirical gana la Red Bull Batalla Centroamérica y se convierte en el primer dominicano tricampeón

Histórica. Así fue la victoria de Christopher Hannier Berroa, conocido como Éxodo Lirical, en la final centroamericana de la Red Bull Batalla, celebrada este sábado en Santo Domingo, en la que se enfrentó a talentosos freestylers locales y de países de la región.

Con su victoria el joven dominicano se convirtió en el único tricampeón nacional y el primero de Centroamérica en muchos años tras la decisión de los organizadores de regionalizar la competencia de improvisación.

Ante un público que abarrotó el salón de actividades de Sambil el criollo se enfrentó en la final al panameño Índico, quien demostró un gran nivel y supo ganarse a los asistentes locales utilizando rimas con temáticas nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/04/multitud-de-personas-en-un-escenario-9d495c89.jpg

Nombres de artistas criollos como los de Juan Luis Guerra, Mozart La Para, Lápiz Conciente, El Alfa, Rochy RD, Químico, Omega el fuerte y hasta Fefita La Grande salieron a relucir durante la competencia, tanto por los raperos nacionales como por los internacionales.

También se mencionaron a políticos criollos como el presidente Luis Abinader, Joaquín Balaguer y hasta Trujillo, demostrando la preparación previa.

En entrevista para Diario Libre tras su victoria Éxodo lirical, el MC habló sobre lo que considera que le dio la victoria y valoró la preparación de sus exponentes y cómo se empaparon de la realidad dominicana.

“Creo que sonaba un poco más profundo que mis rivales y el hecho que yo no fuese tan localista en todos los momentos hizo una diferencia notable”, respondió a este medio luego de preguntarle sobre las claves de su victoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/04/un-grupo-de-personas-frente-a-una-multitud-de-gente-d259c832.jpg

“Aparte la soltura, la calma con la que la llevaba, que de hecho, no sé cómo la estaba teniendo, pero creo que la presión me llevó a hacerlo así, hizo que me notara más fuerte”, admitió.

Valoró el talento de su contrincante en la final y señaló que el hecho de ser el anfitrión no determinó su victoria.

“Mi rival (de la final) Índico (panameño) fue alguien quo hizo espectacular se marcó muchísimas rimas locales, de República Dominicana”, reconoció, algo que le funcionó al centroamericano, pues el público se identificó con lo que improvisaba.

“Yo fui uno de los que te podría decir que utilizo menos (ese recurso), continuó. Sin embargo, destacó que poder levantar la copa de tricampeón con el público de su país hizo de este triunfo algo inolvidable en su vida.

“Siento que esto lo debía el destino hace muchísimo tiempo en el 2020 ( por la pandemia del COVID-19) no pude gozarme de mi público de República Dominicana, de su calor. Ahora sí los tengo y puedo decir que fue un público justo”, reseñó, reiterando que ser local no influenció la decisión del jurado.

Al ser consultado sobre lo que ha cambiado desde su primera presentación en este tipo de competencia al Éxodo de hoy, él lo tiene claro.

“Ha cambiado mi manera de manejarme en el escenario. Cuando empiezas tienes mucha hambre de competir, pero también tienes muchas dudas, porque no sabes cómo las cosas funcionan, pero después de dos años siendo campeón estas cosas te hacen sentir normal”, expresó.

Dedicatoria de su hazaña

Su triunfo se lo dedicó a la República Dominicana y a una persona muy especial en su vida, su abuela.

“Ella siempre me ha apoyado desde el principio”, dijo mostrando un pañuelo que ella le obsequió y que siempre le acompaña en eventos importantes como este.

“(Porto su pañuelo en el cuello) como una manera de darme cuenta de que no estoy solo sin importar el país en el que esté. A ella se lo dedicó porque me apoya desde el inicio “, estimó.

La metodología

La definición entre Éxodo Lirical e Índico tuvo tres rondas: la primera, 60 segundos por MC libre; la segunda, minuto libre de vuelta; la tercera, 4x4 libre con 6 entradas por MC. Por su parte, UFO y Shield Master se enfrentaron por el tercer y cuarto puesto: la victoria fue para UFO, quien sorprendió al público dominicano representando a Panamá.

Durante la final se tuvo en el rol de presentadores a Bana, cofundador y host de la liga Rapquicia; y a Arci, artista de la escena del Hip Hop latinoamericana. Además, Clipper y El Danny, en su papel de casters, fueron los encargados de conectar con el público desde sus casas. En las bandejas estuvo DJ Sonicko, reconocido DJ, artista y beatmaker del género urbano de latinoamérica.

Los encargados de la difícil decisión fueron Gaudy Mercy, reconocida rapera dominicana; Yartzi, MC de Puerto Rico y Bicampeón Nacional de Red Bull Batalla Estados Unidos; y el mexicano Campeón Internacional de Red Bull Batalla 2020, Rapder.

Los participantes

Los 16 clasificados a la final Red Bull Batalla Centroamérica fueron: Éxodo Lirical (República Dominicana), P8 (Costa Rica), Índico (Panamá), Snk (Costa Rica), Noukier (Panamá), Jin Blacke (Guatemala), Shield Master (República Dominicana), Kadete Rsd (República Dominicana), Wity Ma (Honduras), Eros Eq (Costa Rica), Ufo (Venezuela), Aldahir (Panamá), Zaki (El Salvador), Verso One (El Salvador), Ghetto (Guatemala), Cehzar (Costa Rica).

Como ganador, el dominicano se une a los mejores freestylers de América Latina, España, y Estados Unidos que ya han clasificado, Yoiker (México), Blon (España), Carpediem (Colombia) y Diego (Ecuador).