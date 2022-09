Miles de salseros disfrutaron de un reencuentro con Gilberto Santa Rosa

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa se reencontró este miércoles con su público salsero de El Bronx, tras una larga ausencia de este escenario, con un gran espectáculo, como tiene acostumbrado a sus seguidores, que no pararon de bailar desde los primeros acordes.



Santa Rosa, que está en medio de la gira estadounidense de "Camínalo", hizo un alto para venir a Nueva York tras ser elegido como el único latino para participar en los conciertos gratis de Rise Up NY, iniciativa del Ayuntamiento para celebrar la unidad, libertad y respeto mientras la ciudad se levanta de la pandemia.



Durante más de una hora el intérprete, un mimado del público salsero, interpretó éxitos, que comenzó con "Amor no te vayas", seguido por "La agarro bajando" y "Conciencia", tras lo cual saludó a las más de 6.000 personas que disfrutaron de un concierto al aire libre, según datos de la policía, caracterizado por la buena música y excelente voz del "caballero de la salsa".



Muchos de ellos portaban la bandera de Puerto Rico en una noche en que también colombianos, peruanos, dominicanos, entre otros latinos, disfrutaron del espectáculo.



"Estoy encantado de estar aquí, hace rato que no venía por el condado de la salsa" como se conoce a El Bronx, dijo el artista, con cuatro décadas de trayectoria en los que se ha convertido en unos de los más importantes intérpretes de este género, del que aseguró a Efe que "sigue vivo".



El publico, que esperó durante más de tres horas por el espectáculo que se realizó en el estacionamiento de la playa Orchard, escuchó también "Cartas sobre la mesa" y "For sale", incluidos en su nuevo disco "Debut y segunda tanda", que sale a la venta este jueves.



El sonero, que estuvo acompañado por una orquesta de diez músicos, recordó que estuvo por primera vez en 1978 en Nueva York "que siempre ha sido un lugar muy especial" donde solía acudir al desaparecido club El Corso.



Fue allí donde se presentó con la orquesta de Willie Rosario, de la que era su cantante, recordó para dar paso a un popurrí de temas de ese entonces, seguido por otro de composiciones del panameño Omar Alfano y que forman parte del abanico de éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera.



Otros temas fueron "Un montón de estrellas", "Suma y resta" para el que se acompañó de Gerardo Rivas, exintegrante de la desaparecida banda juvenil de salsa NG2 y "Conteo regresivo".



https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/08/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-en-un-escenario-c90c8fd8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/08/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-en-un-escenario-c90c8fd8.jpg Gilberto Santa Rosa se encuentra de gira. (EFE)

La gran noche terminó con "Qué manera de quererte" y para sorpresa del público subió a la tarima el conocido timbalero Nick Marrero, exintegrante de las Estrellas de Fania.



"Muchas gracias por tanto cariño" se despidió Santa Rosa, que previo al concierto dijo a Efe estar agradecido que tras 46 años de carrera aún cuenta con apoyo de los salseros..



"Cuando empecé a cantar creí que no iba a durar 46 minutos, el campo estaba muy lleno y yo tenía muchas ilusiones y aquí estoy 46 años después haciendo lo que me gusta", afirmó.



"La salsa sigue viva, las bases están bien puestas y quizás no tengas la proyección ni el protagonismo que tuvimos antes, pero los salseros están por todas partes", aseguró.

