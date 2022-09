Conceden una orden de protección a Ricky Martin en contra de su sobrino

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan concedió una orden de protección a Ricky Martin en contra de su sobrino, Dennis Sánchez Martin, que a su vez presentó recientemente una querella contra el cantante por supuesta agresión sexual.



La Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico confirmó este lunes a Efe que dicha corte "emitió una orden de protección ex parte contra una persona de nombre Dennis Y. Sánchez Martin".



La orden fue emitida el pasado jueves, un día después de que Ricky Martin presentara una millonaria demanda por extorsión contra su sobrino y un día antes de que Sánchez se querellara por agresión sexual, pero hasta esta jornada no ha trascendido la información.



La orden de protección ex parte, al amparo de la Ley Contra el Acecho, recoge que el cantante alega que Sánchez manifestó "un patrón de conducta consistente en amenazas, persecución u hostigamiento".



Tras analizar la prueba presentada, el tribunal determina que Sánchez envió hasta diez mensajes diarios a su tío y que en una ocasión solicitó permiso para llevar a los hijos de Ricky Martin al cine, a lo que el cantante se negó.



En enero de 2022, Sánchez publicó el número de teléfono del cantante en redes sociales y a principios de septiembre, a través de un tercero, le solicitó dinero "a cambio de su silencio".

Según el documento, "la parte peticionaria demostró que existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato a su seguridad o a la de algún miembro de su familia".

Por ello, se ordenó a la parte peticionada a "abstenerse de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualquier otra forma interferir con la parte peticionaria o con miembros de su familia".



También a no acercarse a su hogar o al de sus familiares y a no contactarle por vía telefónica, por correo electrónico o por redes sociales.

La vista judicial sobre esta orden de protección fue pautada para el próximo 28 de septiembre.





Sobre la reciente querella por agresión, José Andreu Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, aseguró el domingo que son afirmaciones "tremendamente ofensivas y completamente falsas".



"Estas acusaciones son parte de un patrón de acoso contra el cantante y se dan en reacción al reclamo del artista para que se reivindique su nombre ante las falsas alegaciones en su contra", agregó el letrado en un comunicado de prensa.

Ese reclamo es la mencionada demanda presentada por el cantante el pasado miércoles contra su sobrino por extorsión, daños y perjuicios, con la que solicita una compensación no menor a 30 millones de dólares.



Todo esto comenzó cuando Sánchez logró ex parte una orden de protección por violencia doméstica contra su tío el pasado julio, pero el caso quedó archivado ese mismo mes a petición del propio demandante.