El mensaje de Wason Brazobán para Mami Jordan tras ser puesta en libertad

El cantutor dominicano Wason Brazobán fue uno de los que alzó su voz para que la controversial Mami Jordan fuera puesta en libertad por considerar excesiva la medida que la puso en la cárcel tras ser acusada de alegadamente violar la Ley 136-03 sobre Protección al Menor.

Finalmente, el Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo otorgó este lunes la libertad condicional a Mary Esther Rodríguez Espinal, nombre de la mujer que se dio a conocer en redes sociales por compartir contenidos subidos de tono.

Fiel a su opinión, el cantante saludó la libertad de la madre de dos hijos, sin embargo, la instó a no hacer qudar mal a los que como él consideraron injusta la medida de tenerla en prisión.

"Mami Jordan. Que bueno que ya estás libre y podrás estar con tus hijos, espero que no vuelvas a cometer los mismos errores que te llevaron a la cárcel y aproveche está segunda oportunidad que todos merecemos para cambiar y que aceptes ayuda profesional porque no somos perfectos. No nos haga quedar mal a los que confiamos en ti. Bendiciones", escribió en la cuenta de Instagram donde es conocido por emitir sus opiniones sobre temas nacionales.

Aclaró que no conoce personalmente a la mujer pero consideró injusto que alejaran una madre de sus hijos pequeños.

"No te conozco personal pero entiendo que cada niño le duele ver su madre presa , ellos no entienden todavía. Cambia por tus hijos y por ti. Dios te guíe", fue el texto que acompañó la imagen donde emitía su opinión.

Controversia por defenderla

Hace unos días el cantante fue criticado porque, utilizando el hashtag #wasonpensando el artista salió en defensa de que se le otorgue la libertad ala controversial mujer.

En ese momento fue más allá, diciendo que estaría bloqueando a quienes juzguen a Mami Jordan como si ellos fueron santos, comentario que irritó a más de uno y entre ellos a la cantante urbana La Insuperable.

Ella le comentó:“Tanto que te gusta hablar de ayuda cuando la primera que llamó a Ana Simó fui yo para que la ayuden y no le quitaran sus hijos y mira todo lo que dijo después sin importarle nada ni nadie, mucho menos mi familia, ahora Santo Wason bloqueame a mí también, ahh y puedes llamar directo a la doctora Ana Simó y desmentirme, bye”, le contestó La Insuperable a la publicación del cantautor.

Ante estas palabras Wason Brazobán reeaccionó sorprendido de que la intérprete se tome la publicación “para ella”.

“Me asombra que tomes esto para ti cuando sabes el respeto que siento por ti y tú familia completa. Y no soy santo, si fuera un santo yo estuviera juzgando a Mami Jordan en vez de me dice una oportunidad para ella y sus hijos, que ojalá ella la sepa aprovechar”, dijo.

A lo que La Insuperable comentó que no se toma el tema para ella ya que no se mantiene de eso.

“Para mí nunca porque no dejo de comer por eso, pero publicar que bloqueas a alguien por su opinión no te deja buen ver”, sostuvo la esposa de Toxic Crow.