María Becerra, "La Nena de Argentina" que sigue cosechando éxitos mundiales

Con tan solo 12 años saltó a la fama en YouTube gracias a sus monólogos, pero pronto sus dotes artísticas la llevaron hacia la música donde ha conseguido el éxito.

La argentina María Becerra, una de las cantantes de moda en el género urbano, ultima su gira por España que arranca el 29 de septiembre mientras prepara nuevo disco y sigue lanzando éxitos mundiales.

A pesar de su prematura carrera, María de los Ángeles Becerra, más conocida como María Becerra, o cómo ha conseguido ser reconocida dentro de la industria "La Nena de Argentina", se ha convertido en una de las grandes promesas del género urbano en su país, y así lo demuestran sus canciones que al poco tiempo de publicarlas se hacen virales, como "Discoteka" junto a Lola Índigo o su último sencillo en solitario "Automático".

"Es muy bonito que a un cantante le pasen estas cosas, ¿no?. Que tus canciones lleguen a todas partes del mundo y les guste a tanta gente es realmente lindo (…). Además, con ‘Automático’ estoy especialmente contenta porque mi idea con ella era hacerle como un ‘homenaje’ a los reggaetoneros antiguos como Daddy Yankee, y estoy súper contenta con el resultado y la acogida de la gente", señala a EFE en una entrevista.

NUEVO ÁLBUM A FINAL DE AÑO

Esta última canción, además, es el adelanto de su segundo álbum de estudio, - "La Nena de Argentina"- que según confiesa la cantante, espera que pueda ver la luz para finales de año, aunque le está suponiendo "todo un desafío".

"Es un reto la verdad porque va a tener en torno a 12-14 canciones y todas van a ser en solitario, no va a haber ninguna colaboración. De ahí que me de un poco de vértigo porque no he hecho esto nunca, es realmente un riesgo, pero estoy apostando por mi música", afirma.

Aunque el reguetón va a ser el género que brille por excelencia dentro del disco, Becerra (Quilmes, Argentina, 2000) avanza que tendrá una "mezcla de todo": "Va a haber bachata, cumbia, trap romántico, balada de piano, balada de guitarra… Siento que son desafíos súper lindos porque estamos experimentando mucho y que tengo muchas metas pendientes, pero va a ser un álbum precioso", declara.

UNA EXTENSA GIRA POR ESPAÑA

De "preciosa" también califica la gira que va a realizar por España, su "Animal Tour" que empieza el próximo día 29 de septiembre en Barcelona y que la llevarán a recorrer parte del país.

"Tengo muchas ganas ya de actuar allí. Tan solo pude hacerlo una vez y fue en Madrid y Barcelona, ahora va a ser más extenso y estoy deseando llevar mi show a las ciudades de España y que lo vea la gente ya. El contacto con el público va a ser hermoso", declara.

Aunque solo tiene 22 años, lleva media década siendo una figura mediática en Argentina. Saltó a la fama como youtuber cuando todavía era una adolescente. En su canal se entremezclaban monólogos, vídeos cantando versiones de otros músicos con tutoriales de maquillaje o rutas de sus experiencias en vacaciones.

Sin embargo, en 2019 decidió dejarlo todo para apostar por una carrera en la música. "Cantar siempre fue mi sueño, yo sabía que lo de Youtube era meramente temporal, que nací para ser cantante y escribir mis canciones. Así que decidí dejarlo todo y apostar por ello, y a los pocos meses lancé mi primer EP y gustó", recuerda.

Desde entonces, la argentina ha compartido sencillos con infinidad de artistas como Rauw Alejandro, Becky G, Camila Cabello, Lola Índigo o J. Balvin, entre otros. "Todo esto ha sido algo difícil porque me ha pegado un boom tremendo. Llevo dos años en la industria y ya he hecho cosas increíbles, y aunque todo es genial, me lo tomo con calma y con consciencia", se sincera.