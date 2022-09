Michel Camilo: “El encuentro con el público en solitario es un gran reto”

Michel Camilo regresa a su patria. Esta vez hará el concierto “Michel Camilo Solo”, título del show que presentará el 29 del mes de octubre, a las 8:30 p.m., en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

En una entrevista concedida a Diario Libre desde Nueva York, el artista, que acaba de agotar una serie de compromisos internacionales, reconoció: “Estoy muy feliz de poder volver a mi tierra, compartir lo que estamos haciendo internacionalmente y contar que recientemente estuvimos presentándonos a piano solo en el Blue Note de Tokio, Japón. Esa fue una maravillosa experiencia porque la primera noche la hicimos también a través de streaming en directo”, relató.

Así recuerda con gratitud la acogida y el impacto que ha tenido su carrera en Japón.

“He hecho todos mis proyectos en Japón, desde el jazz a lo sinfónico. De hecho, mi próxima visita allí será en mayo para la presentación de la premier de mi segunda obra sinfónica”.

El ganador de reconocimientos internacionales como el Grammy a la música americana, así como el Latin Grammy, está complacido del reencuentro porque se produce además luego de la pandemia.

Michel Camilo llevará al público a un viaje musical en el que transitará por su variado repertorio.

Lo clásico, jazz tradicional y el jazz latino han marcado su carrera. En formato de trío, banda, en solitario o a dúo con el legendario Tomatito, Michel Camilo se ha acreditado como un pianista de incuestionable calidad.

“Ya tenemos 24 grabaciones, tres de las cuales han sido a piano solo. Pero esa noche no solo vamos a interpretar canciones de esos álbumes, sino títulos sueltos”, comentó.

“Live in Londres”, disco con el que ganó un premio, es su más reciente trabajo público, aunque ya está en el proceso para alistarse a su próxima grabación.

Un reto

Por más tiempo que lleve un artista sobre el escenario, siempre provoca nervios estar delante de su público.

Esta vez no será la excepción, mucho más porque estará en solitario, acompañado de su piano de cola.

“El encuentro con el público en solitario es un gran reto para cualquier pianista. Mantener el interés de la gente, durante una hora y media, solo con un instrumento, hay que tener un abanico de colores, una especie de arcoíris completo, de texturas, de riqueza de toque en el instrumento”, sostuvo.

Ritual

Además, confiesa que antes de hacer un concierto, el proceso de preparación conlleva meditación.

“Subo al escenario luego de revisarlo todo. Es como si fuera una lista de la compra y allí hay, por lo menos, unas 30 piezas que yo tomo y dependiendo del momento, vamos agregando. Creo mucho en el espíritu del momento, como se llama una de mis canciones. El jazz captura un momento irrepetible en el que se encuentra con el público”, argumentó.

Los sentimientos profundos se conjuntan al momento en el que está interpretando su música.

“Voy al escenario completamente claro de lo que voy a hacer, dejo que el sonido fluya. En un momento me vuelvo protagonista de mí, es como si me separase del piano, me dejase llevar. Eso se convierte en un espacio sagrado”, reflexionó.

Un sueño

Aseguró que tenía el sueño de poder hacer este concierto a piano solo, porque, aunque ha hecho conciertos a dúo aquí y ha tocado a piano solo, pero con uno que otro invitado, esta será una ocasión muy especial.

“Tantos años de carrera y, que recuerde, nunca he estado aquí la noche entera con el público, porque siempre estoy acompañado. Es algo que hago en todas partes del mundo, luego de aquí iré a Las Palmas de Gran Canaria para actuar en el Rincón del Jazz”, sostuvo. l

Compromisos

Al completar su actuación en el Teatro Nacional se dirigirá a España, allí comenzarán las primeras actuaciones de lo que será su próxima gira internacional.

Las obras sinfónicas han sido el complemento perfecto para sus logros internacionales. Es por ello que el jazz y la música clásica siempre están presentes en sus conciertos y en su agenda.

Su paso por la música

Al repasar sus pasos en el arte, rememoró el tiempo en el que, junto a su esposa Sandra, trabajaban en el Teatro La Fuente del hotel Jaragua, en donde reunieron dinero para ir a Nueva York para perseguir sus sueños.

“Sandra cantaba conmigo en La Fuente, allí estuvimos durante un año para hacer el ahorro necesario. Hicimos un plan para desarrollar nuestro sueño, ella ha sido mi gran socia de nuestro negocio, es mi manager, mi gran apoyadora y gran crítica. Se sienta a ver mis conciertos y ahí me evalúa. El balance ha sido muy positivo”, acotó.